Senza speranza: "Password" è ancora una delle dieci password più utilizzate

NordVPN ha analizzato 2,5 terabyte di credenziali rubate da 44 paesi, rivelando che molte delle password più utilizzate, sono ancora estremamente deboli e facili da indovinare. L'azienda ha esaminato dati provenienti da fonti pubbliche, incluso il dark web, per determinare le password più utilizzate a seguito di violazioni della sicurezza.

Nonostante la crescente disponibilità di gestori di password, come il recente "Password" introdotto da Apple, e l'enfasi sulla sicurezza online, molti utenti continuano a utilizzare password banali e prevedibili.

È più facile che mai usare un gestore di password per garantire credenziali forti e uniche

La top 10 delle password più comuni include ancora sequenze come "123456" e "password", dimostrando che le cattive abitudini persistono.

L'analisi di NordVPN evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza sulla sicurezza informatica. Anche se aziende come Apple offrono gestori di password integrati nei loro dispositivi, molti utenti non sfruttano questi strumenti. La persistenza di password deboli mette a rischio la sicurezza dei dati personali e aziendali.

L'uso diffuso di password deboli rende più facile per i criminali informatici accedere agli account degli utenti attraverso attacchi di forza bruta o tecniche di social engineering. Questo problema sottolinea l'importanza di educare gli utenti sull'uso di password complesse e uniche per ogni account, preferibilmente generate e gestite da un password manager sicuro.

Le aziende e le organizzazioni dovrebbero anche implementare politiche di sicurezza più rigorose, come l'autenticazione a due fattori obbligatoria, controlli regolari sulle password degli utenti e calcare la mano per la conversione verso le più pratiche "Passkey", in maniera tale da mitigare i rischi associati alle credenziali deboli.