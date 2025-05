Patriot lancia il primo SSD PCIe 5.0 senza DRAM

Patriot ha svelato a COMPUTEX 2025 una serie di innovazioni che ridefiniscono i confini delle prestazioni per moduli RAM e unità SSD, portando sul mercato soluzioni che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate fantascientifiche. L'azienda americana dimostra ancora una volta come la competizione nel settore hardware stia spingendo i produttori a superare continuamente i limiti precedenti, con benefici tangibili per professionisti e appassionati di tecnologia.

Tra le novità più significative spicca la memoria Viper Xtreme 5 CKD, un modulo DDR5 CUDIMM capace di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 9600MT/s. Questa prestazione impressionante è resa possibile dall'integrazione della tecnologia CKD (Client Clock Driver), introdotta insieme ai processori Intel Core Ultra 200S. La vera innovazione di questo approccio sta nell'utilizzo di un driver di clock integrato nel modulo stesso invece di affidarsi al controller di memoria della CPU, riducendo significativamente lo stress sul processore e permettendo frequenze operative notevolmente più elevate.

La vera rivoluzione firmata Patriot arriva però nel mondo dello storage con il PV563, il primo SSD PCIe 5.0 al mondo senza memoria DRAM. Questo prodotto rappresenta un punto di svolta nell'industria poiché riesce a raggiungere velocità di lettura sequenziale fino a 14.000 MB/s e scrittura fino a 11.500 MB/s senza necessitare di una costosa cache DRAM. L'assenza di questo componente dovrebbe tradursi in un prezzo significativamente più contenuto rispetto alla concorrenza, pur mantenendo prestazioni paragonabili ai migliori SSD sul mercato.

Per chi cerca il massimo delle prestazioni senza compromessi, Patriot ha presentato anche il PV593, versione premium dotata di cache DRAM. Questo modello mantiene la stessa velocità di lettura del fratello minore (14.000 MB/s) ma aumenta sensibilmente la velocità di scrittura fino a 13.000 MB/s, avvicinandosi alle prestazioni di prodotti di punta come il Crucial T705 e il Samsung 9100 Pro. Il PV593 si distingue anche per l'utilizzo del processo produttivo a 6nm di TSMC e per il supporto alla versione 2.0 del protocollo NVMe.

La gamma di innovazioni Patriot non si limita alle soluzioni interne. L'azienda ha presentato diverse opzioni di storage esterno caratterizzate da un'elevata durabilità. Il PDP31, disponibile in capacità da 500GB fino a 2TB, offre velocità di trasferimento fino a 1GB/s grazie al supporto USB 3.2 Gen 2. Per gli utenti più esperti, il Viper EV330 propone un approccio più fai-da-te, consentendo l'installazione di SSD M.2 2230 PCIe (come il Crucial P310) all'interno di un case esterno protettivo.

Particolarmente interessante è il dispositivo MD330, un hub multifunzione che combina storage ad alta velocità e uscita video HDMI. Questa soluzione, pensata principalmente per smartphone, permette agli utenti di accedere a spazio di archiviazione aggiuntivo e capacità di proiezione simultaneamente. Non meno innovativo è l'iLux Studio, un dispositivo di backup specificamente progettato per iPhone, con supporto MagSafe e compatibilità con la cattura video in formato Apple ProRes.

La velocità di 9600MT/s raggiunta dal nuovo modulo DDR5 CUDIMM di Patriot lo posiziona tra le memorie più veloci al mondo, alla pari con prodotti premium come i G.Skill Trident Z5 CK e superando i Corsair Vengeance RGB DDR5-8400 CUDIMM. Queste prestazioni estreme permettono di sbloccare tutto il potenziale delle nuove piattaforme Intel, particolarmente nei carichi di lavoro che richiedono elevata larghezza di banda della memoria, come rendering 3D, simulazioni scientifiche e intelligenza artificiale.

Sebbene Patriot non abbia ancora annunciato i prezzi ufficiali, l'approccio DRAM-less del PV563 promette di democratizzare l'accesso agli SSD PCIe 5.0 di fascia alta, portando prestazioni vicine ai 14GB/s a un pubblico più ampio. Questo potrebbe innescare una nuova ondata di competizione nel segmento storage, costringendo altri produttori a rivedere i propri listini o a sviluppare tecnologie alternative per mantenere la competitività.