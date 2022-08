La carenza di chip dura ormai da oltre due anni, da quando la pandemia di COVID-19 ha causato un tracollo produttivo a livello mondiale a causa dei continui lockdown. Ora, almeno da quel punto di vista, la situazione si è un po’ stabilizzata (sebbene rimangano ancora alcuni interrogativi su quello che ci aspetterà il prossimo autunno), ma il quadro economico è stato aggravato dalla guerra tra Ucraina e Russia, che ha avuto serie ripercussioni in alcuni settori.

Ci si interroga da tempo sul termine dello shortage di chip, ma, almeno stando a TSMC, la fine è tutt’altro che vicina. La produzione di chip impatta ormai su tantissime aree nella nostra vita quotidiana, in quanto i semiconduttori vengono impiegati in tantissimi prodotti, che vanno, ovviamente, dai PC per finire agli smartphone, automobili e articoli smart in generale. Rallentamenti nella produzione dei chip, anche quelli più economici, portano inevitabilmente alla mancata disponibilità di moltissimi prodotti sul mercato.

Photo Credit: TSMC

Infatti, recentemente l’amministratore delegato di TSMC, C. C. Wei, ha affermato che l’azienda non è in grado di soddisfare la domanda di chip di fascia bassa nelle fabbriche esistenti e sta costruendo nuovi impianti. Questa carenza di chip a basso costo (che vanno dai 50 centesimi ai 10 dollari) sta rallentando notevolmente l’industria e uno dei punti deboli dell’intera catena è che questi chip servono anche alle stesse macchine di produzione, innescando un circolo vizioso.

Proprio queste ultime non sono mai state facili da reperire, ma i tempi di consegna prima della pandemia si misuravano in mesi, mentre ora possono arrivare anche sino a 2-3 anni. Ad esempio, l’olandese ASML Holding MV sta lottando per ottenere chip del costo di soli 10 dollari usati per i suoi sistemi Extreme Ultraviolet Lithography (EUV), fondamentali per la produzione di chip complessi.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, si è reso ormai fondamentale espandere la produzione dei chip anche in altre aree del mondo grazie all’aiuto degli stessi governi e all’emanazione di leggi apposite, come il CHIPS And Science Act americano o il CHIPS Act europeo.