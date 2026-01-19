Il Notepin S è un dispositivo ben costruito che registra conversazioni e le trasforma in trascrizioni accurate e riassunti strutturati tramite intelligenza artificiale. Funziona bene con l'inglese standard e le lingue principali, mentre mostra incertezze con accenti regionali marcati. Il design è curato e leggerissimo, l'autonomia copre un'intera giornata lavorativa, e il riconoscimento automatico dei relatori è affidabile. Il limite principale è il modello di abbonamento: senza i piani a pagamento da 110 o 224 dollari annui, i 300 minuti gratuiti mensili si esauriscono rapidamente. È consigliato a professionisti che registrano conversazioni in persona con continuità, come medici, avvocati, insegnanti e giornalisti. Non è ideale per chi lavora principalmente con riunioni virtuali o ha budget limitato.

Il Plaud Notepin S è un registratore vocale intelligente indossabile in grado di catturare ogni parola pronunciata durante riunioni, lezioni e conversazioni quotidiane, trasformandole automaticamente in trascrizioni accurate e riassunti strutturati grazie all'intelligenza artificiale.

Abbiamo già recensito il Notepin, mentre la versione S è in pratica lo stesso prodotto a cui è stato aggiunto un pulsante fisico per migliorarne l'ergonomia, ed è accompagnato da più accessori.

Pesa solo 17,4 grammi, si indossa come una collana, braccialetto, clip o spilla, e offre un'autonomia fino a 20 ore di registrazione continua. Scopriamo più nel dettaglio questo piccolo assistente basato sull'intelligenza artificiale.

Recensione in un minuto

Il Plaud Notepin S è un dispositivo intelligente e ben costruito che fa esattamente quello che promette: registra conversazioni con chiarezza e le trasforma in trascrizioni e riassunti tramite AI. I punti di forza sono l'estrema leggerezza, il design curato, la registrazione hands-free senza complicazioni, e la qualità della trascrizione in 112 lingue con riconoscimento automatico dei relatori.

Durante i test il riconoscimento vocale ha funzionato bene, con qualche limitazione in ambienti troppo rumorosi o accenti particolari. Il lato negativo riguarda il modello di abbonamento: al prezzo di 179 euro dovete abbinare un piano mensile da 9,2 o 18,7 euro al mese, se non vi bastano i 300 minuti di trascrizione gratuita al mese.

Il Notepin S è consigliato a professionisti che registrano frequentemente conversazioni in presenza e che non considerano l'abbonamento come un costo proibitivo.

Com'è fatto

Il Plaud Notepin S è un piccolo parallelepipedo di alluminio con i bordi arrotondati dalle dimensioni ridotte pari a 51 × 21 × 11 millimetri. Il peso senza gli accessori è di 17,4 grammi, il che lo rende tanto leggero da passare inosservato anche portato in tasca durante un'intera giornata lavorativa. La batteria è da 320 mAh e garantisce fino a 20 ore di registrazione continua, oppure 40 giorni di standby senza caricare il dispositivo. La ricarica avviene tramite dock magnetico proprietario incluso nella confezione e un cavo USB-C. Lo storage interno è di 64 GB, sufficiente per circa 480 minuti di audio non compresso e disponibile per la sincronizzazione al cloud quando il dispositivo si connette via Bluetooth 5.2 oppure Wi-Fi 2.4 GHz a un'app mobile.

Un pulsante fisico è sia l'interruttore di accensione che il comando di registrazione. Il modello precedente aveva un tasto a sfioramento, non particolarmente ergonomico.

Una pressione lunga avvia la registrazione e illumina una spia LED di colore rosso, confermata da una vibrazione tattile. Una seconda pressione lunga ferma la registrazione con due vibrazioni. Una pressione breve, durante la registrazione, evidenzia un momento considerato importante durante la conversazione, segnalando all'AI dove concentrare l'attenzione durante il riassunto successivo. Questa funzione di "highlight" abilita quello che il costruttore chiama "human-AI alignment in real time", rendendo la trascrizione più efficace. Usando lo smartphone come accessorio è possibile aggiungere ulteriori note testuali e persino fotografie, che vengono quindi integrate nel contesto totale quando l'AI genera i riassunti finali.

Il Notepin S viene fornito con quattro opzioni di trasporto: una spilla magnetica che permette di attaccarlo a una giacca, maglietta o camicia, una clip che funziona come molletta per tutte quelle situazioni dove lo spessore del tessuto è tale da invalidare l'efficacia del magnete, un laccio da indossare al collo e un cinturino per il polso simile a un braccialetto. La confezione include anche il dock di ricarica e il cavo USB-C.

Esperienza d'uso

Durante i test condotti in vari ambienti e situazioni, il Plaud Notepin S ha sempre fatto bene il suo lavoro. In una riunione di team della durata di un'ora con tre partecipanti riuniti attorno a uno stesso tavolo, il Notepin S ha catturato tutte le voci con chiarezza, anche quelle dei relatori posizionati a due metri circa. La qualità audio grezza è decente, anche se non eccezionale: il suono è pulito e comprensibile, ma gli algoritmi di riduzione del rumore dell'app Plaud hanno dovuto lavorare per rendere le registrazioni ancora più leggibili. In un ambiente silenzioso la registrazione, sia per quanto riguarda il file audio sia la trascrizione, è risultata ottima; in un ambiente un po' rumoroso, con un po' di chiacchiericcio, il file audio è rimasto decente così come la trascrizione, con qualche errore qua e la che non rappresentava un problema per la comprensione del discorso.

Dopo la registrazione, l'apertura dell'app su smartphone avvia il trasferimento dei file audio. Con un semplice click si avvia l'elaborazione del file: l'app identifica la lingua parlata, separa i relatori etichettandoli automaticamente come Relatore 1, Relatore 2, e così via, trascrive la conversazione e infine genera un riassunto secondo il template prescelto. Abbiamo testato diversi template: potrete avere un semplice riassunto di una riunione o anche una lista di azioni, nonché una suddivisione del contenuto in sezioni tematiche. Nel nostro casa la qualità del riassunto è sempre stata sorprendentemente buona.

Qualche problema di trascrizione può avvenire quando alcuni relatori hanno accenti regionali marcati, ma non si arriva mai al punto dove una frase perdo di senso.

L'esperienza complessiva di utilizzo è fluida e intuitiva. La pressione del pulsante per iniziare e terminare la registrazione diventa naturale nel giro di pochi minuti. Il peso quasi impercettibile permette di dimenticare che lo s'indossa. In pochi giorni diventa una routine mattutina: s'indossano gli occhiali, l'orologio e il NotePin.

Verdetto

Il Plaud Notepin S è un dispositivo che fa bene il suo lavoro: registrare conversazioni e trasformarle in testo e riassunti intelligenti. I pro includono il design curato e leggerissimo, l'autonomia di 20 ore che copre facilmente più giornate lavorative, la trascrizione accurata, la capacità di riconoscere e separare automaticamente più relatori, la varietà di template per i riassunti, e il valore complessivo come soluzione hardware-software integrata. I contro riguardano la limitazione ai 300 minuti di trascrizione al mese, oltre ai quali è necessario pagare un abbonamento mensile, la precisione ridotta con accenti o dialetti e l'impossibilità di usarlo anche per le videocall.

Il Notepin S è consigliato a professionisti che registrano conversazioni di persona con continuità: medici durante consulti, avvocati durante colloqui, insegnanti che vogliono riascoltare le lezioni, giornalisti che conducono interviste, consulenti che catturano sessioni di coaching, insomma, qualunque professionista che fa molte riunioni e conversazioni da cui poi devono conseguire report e attività.

Non è la scelta migliore per chi lavora principalmente con riunioni virtuali e per chi non vuole pagare un abbonamento mensile, considerando che 300 minuti di trascrizione sono 5 ore di conversazioni al mese, poche considerando che molti professionisti potrebbero consumarle in un solo giorno.