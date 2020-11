Porsche Design Acer Book RS | La nostra anteprima

In occasione dell’evento Global Press Conference Next@Acer tenutosi lo scorso mese, la nota compagnia taiwanese ha presentato la sua nuova linea di prodotti destinata sia all’utenza consumer che business, senza dimenticare i videogiocatori.

Oggi diamo una prima occhiata al nuovo Porsche Design Acer Book RS, notebook dotato di una scocca interamente in metallo, che cela processori fino al più recente Intel Core i7 di undicesima generazione e una GPU NVIDIA GeForce MX350, racchiusi in un prodotto compatto che pesa solo 1,2 kg e ha uno spessore di 15,99mm. Il rivestimento è in fibra di carbonio, che dà un tocco distintivo frutto di decenni di studio del design in ambito automobilistico, in cui la fibra di carbonio è apprezzata per la sua leggerezza, resistenza e prestazioni estreme.

Porsche Design Acer Book RS è stato progettato in collaborazione con Intel e include modelli certificati Intel Evo Platform che soddisfano gli obiettivi chiave per un’esperienza d’uso di alto livello, come la costante reattività, la riattivazione istantanea, l’autonomia prolungata e la ricarica rapida, caratteristiche che rendono questo notebook eccezionale nell’uso di tutti i giorni.

Il Porsche Design Acer Book RS è dotato dei più recenti processori Intel Core i7 di 11ma generazione con grafica Intel Iris Xe, di una GPU opzionale dedicata NVIDIA GeForce MX350 e di 16 GB di RAM per garantire la fruibilità di tutte le attività da svolgere in una giornata di lavoro. È dotato di un touchscreen IPS FHD da 14″ ricoperto con uno strato Antimicrobial Corning Gorilla Glass, che copre il 100% dello spazio colore sRGB ed è valorizzato da cornici ultra sottili che consentono un rapporto screen-to-body del 90%. Il doppio heat pipe in rame assicura che il dispositivo rimanga sempre a temperature controllate. L’autonomia stimata è di 17 ore e la batteria supporta la ricarica rapida che consente di ottenere 4 ore di autonomia con 30 minuti di carica. Sono disponibili inoltre la connettività Dual-band Intel Wi-Fi 6 (Gig +), una gamma completa di porte (USB-C, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 2) e funzionalità smart come l’accesso mediante impronte digitali o tramite il più sicuro Windows Hello. Il Modern Standby e Wake on Voice migliorano ulteriormente l’esperienza utente.

Ricco e multifunzionale per natura, il Porsche Design Acer Travelpack RS (mousepad, mouse, borsa e custodia per il notebook) è il corredo ideale per valorizzare il Porsche Design Acer Book RS. La custodia da viaggio è realizzata in pelle ECCO PALERMO XA, un materiale resistente, piacevole al tatto e con una leggera lucentezza. I fermagli magnetici collegano la borsa a una custodia per notebook realizzata in tessuto 1680D, idrorepellente e perfetta per proteggere il notebook da graffi e usura tipici di uno stile di vita in movimento. Per assicurare l’efficienza, il coperchio staccabile della custodia per notebook è progettato per essere utilizzato anche da tappetino per il mouse.

Il Porsche Design Acer Mouse RS Bluetooth wireless completa la dotazione da viaggio. La fibra di carbonio è presente sul pulsante sinistro e viene utilizzata anche per la copertura inferiore del mouse. Questo materiale resistente garantisce lunga durata al mouse. All’interno alloggia l’interruttore DPI, che consente agli utenti di scegliere agevolmente uno dei tre livelli di sensibilità preimpostati.

Da questa prima prova, Porsche Design Acer Book RS ci è sembrato un notebook indubbiamente solido e di pregio, in grado di fornire ottime prestazioni e con un’autonomia elevata. Ricordiamo che Porsche Design Acer Book RS premium package (notebook Core i7, kit da viaggio e mouse) sarà disponibile in Italia con prezzi a partire da 2.399€.