Portatili Huawei MateBook, aggiornamenti e supporto regolari

Nonostante la diatriba con gli Stati Uniti e le varie ripercussioni, Huawei assicura che i suoi portatili con software Microsoft saranno regolarmente aggiornati e supportati.

“È vero che Windows non funzionerà più sui PC Huawei? No, confermiamo che i dispositivi Huawei con software Microsoft verranno regolarmente aggiornati e supportati”. Così si legge sulla pagina Huawei Risponde che l’azienda cinese ha creato per “chiarire i dubbi in merito alle voci che circolano sulla situazione attuale”. Un’ulteriore buona notizia dopo i segnali positivi dei giorni scorsi.

All’interno della pagina Huawei risponde ad alcuni quesiti, come il destino di Android Q sui P30, e cita anche il futuro dei suoi portatili. È interessante parlarne perché i Matebook sono indubbiamente prodotti ben fatti, che si trovano a prezzi decisamente interessanti nel caso di alcuni modelli.

La gamma di computer portatili si compone di MateBook 13, MateBook D 14, MateBook X e MateBook X Pro. Il MateBook 13 l’abbiamo recensito, decretandolo tra i migliori su piazza per rapporto tra qualità e prezzo. È disponibile in due varianti con CPU Core i5 o Core i7 di Intel rispettivamente a (oggi) 899 euro e 982 euro.

E come non parlare del Matebook D? Adesso su Amazon si trova il modello con CPU AMD Ryzen 5 R5 2500U e schermo Full HD da 14 pollici a prezzi molto bassi. Nel momento in cui scriviamo un negozio tedesco appena approdato su Amazon lo mette a soli 300 euro, pochissimo (tanto che diffidiamo…), anche in virtù del fatto che il venduto e spedito da Amazon sta a 524 euro, comunque un signor prezzo.

Lo stesso è vero per il modello con Core i5-8250U, visibile a 344 euro ma venduto da Amazon a 599 euro. Il modello con Core i3-8130U è disponibile allo stesso prezzo. Se invece puntate al top di gamma Matebook X Pro di vecchia generazione, lo trovate a circa 1300 euro in due versioni, venduto e spedito da Amazon.

Anche in questo caso il primo prezzo visibile è quello del già citato negozio tedesco che offre (apparentemente) a 1000 euro il modello Core i5 e a 700 euro quello con Core i7.

Gli stessi prodotti sono disponibili su Unieuro a prezzi interessanti: 749 euro per il Matebook X Pro con Core i5, 749 euro / 899 euro per le due varianti di Huawei MateBook 13 e 524 euro / 679 euro per il Matebook D con Ryzen o CPU Intel.