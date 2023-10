Potete disinstallare WinRAR, ormai Windows 11 supporta tutti i formati

Con l'ultimo aggiornamento cumulativo opzionale, denominato KB5031455 Preview, Windows 11 22H2 ora supporta nativamente una valanga di formati di archivio, tra cui RAR, 7-Zip, Tar e GZ.

L'elenco aggiornato dei formati di archivio supportati in Windows 11 include ora .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst e .txz, anche se il supporto per i file con password non è ancora disponibile.

L'azienda di Redmond afferma di aver aggiunto i nuovi formati di archivio grazie al progetto open source libarchive, il che suggerisce che potremmo vedere il supporto di altri formati come LZH, LZH e XAR in futuro.

Poiché KB5031455 è un aggiornamento opzionale, gli utenti di Windows devono installarlo manualmente aprendo l'app Impostazioni, passando a Windows Update e facendo clic su Verifica aggiornamenti. Gli utenti saranno quindi invitati a installare l'aggiornamento facendo clic sul link Scarica e installa.

Questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 tramite gli aggiornamenti cumulativi previsti per il Patch Tuesday di novembre.

Microsoft aveva inizialmente annunciato il supporto aggiuntivo per i formati di archivio durante la conferenza Build 2023.

I formati di archivio come ZIP, 7-Zip e RAR sono ampiamente utilizzati nei sistemi Windows, con ZIP che rappresenta la scelta più diffusa. Tuttavia, mentre Windows ha integrato il supporto per gli archivi ZIP dal 1998, era necessario utilizzare applicazioni di terze parti come 7-Zip e WinRAR per gestire file in formato 7-Zip (.7z), RAR (.rar) o gz (.gz).

Il formato di archivio .gz è più comunemente associato a Linux attraverso l'utilità GNU Zip (gzip). Tuttavia, è probabile che esso diventi molto più utile agli utenti Windows con l'aumentare della popolarità della funzionalità Windows Subsystem for Linux.

L'aggiornamento opzionale ha anche abilitato tutte le funzionalità di Moment 4, portando 72 nuove funzionalità a Windows 11, tra cui un File Explorer rinnovato, una nuova app di backup, un gestore di password integrato e il Copilot alimentato dall'intelligenza artificiale per Windows. Questo aggiornamento è senza dubbio un passo avanti verso un'esperienza utente più completa e ricca di funzionalità su Windows 11.