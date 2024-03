Prezzo BOMBA per la tastiera gaming Logitech G715! (-40%)

Continuano le offerte di Primavera Amazon che dureranno fino a domenica 25 marzo con sconti imperdibili per i tutti gli iscritti a Amazon Prime. Tra le migliori offerte di oggi vi segnaliamo questa bellissima tastiera gaming wireless Logitech G715 dotata di un comodo poggiapolsi e caratterizzata da un layout TKL con switch meccanici e illuminazione RGB. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 40% sul prezzo originale la pagate solo 136,99€ invece che 229€.

Tastiera gaming Logitech G715, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera gaming Logitech G715 è un modello wireless di fascia alta pensato per chi predilige comfort e prestazioni elevate. Con il suo design bianco elegante adornato dai tasti con illuminazione RGB personalizzabile e completato da un comodo poggiapolsi, offre una piacevole esperienza d'uso durante lunghe sessioni di gioco. Il layout TKL consente di posizionarla anche su scrivanie di piccole dimensioni e l'opzione di regolazione dell'altezza assicura un comfort senza pari, ideale per gli appassionati che trascorrono molto tempo davanti al PC. Grazie alla batteria ricaricabile con autonomia fino a 25 ore, anche con illuminazione attiva, non rimarrete mai a secco durante le vostre sessioni di gioco.

Oltre all'aspetto ergonomico, questa tastiera si distingue per la sua avanzata tecnologia gaming, incluso l'esclusivo wireless Logitech LIGHTSPEED e la connettività Bluetooth, offrendo una risposta rapida e affidabile senza ritardi. La caratteristica illuminazione RGB LIGHTSYNC, personalizzabile per ogni tasto, arricchisce l'estetica e l'esperienza di gioco. Per i giocatori che non si accontentano in termini di prestazioni e cercano una configurazione personalizzata, grazie agli interruttori GX e alla compatibilità sia wireless che cablata, la tastiera gaming Logitech G715 rappresenta una scelta eccellente per chi non si accontenta.

La tastiera gaming wireless Logitech G715 rappresenta un ottimo modo per migliorare le proprie prestazioni di gioco e di scrittura, offrendo un comfort elevato per le sessioni più intense e un'autonomia che permette di affrontare senza problemi due giornate di lavoro lontano dalla presa di corrente. A questo si unisce uno stile unico e un formato compatto, perfetto per essere trasportato o collocato su una scrivania piccola. Oggi, grazie alle offerte di Primavera Amazon potete risparmiare il 40% sul prezzo originale di 229€ e acquistarla per 136,99€.

