Prezzo più basso dell’anno: con il Black Friday, Windows 11 a 12€ e Office 2021 a 29€

Il Black Friday 2025 è ufficialmente arrivato! Se stavi aspettando il momento perfetto per aggiornare il tuo PC, questa è la promozione da non perdere. GoDeal24, per il suo Black Friday, sta abbassando i costi delle licenze a cifre mai viste: Office 2021 e Windows 11 con licenza a vita vedono infatti i prezzi più bassi del 2025.
Per un periodo limitato, potrai ottenere una licenza per Office Professional 2021 a soli 29,28€. Con questa licenza, ottieni le principali applicazioni di Office, tra cui Word, Excel per i fogli di calcolo, PowerPoint per le presentazioni, Outlook per gestire email e calendari, Access per creare database e altro ancora. Tutto questo in un unico pacchetto, accessibile sul tuo computer, senza dipendere dai servizi cloud.
Inoltre, la licenza a vita per Windows 11 Pro scende a soli 12,28€, offrendo al tuo PC un’interfaccia moderna e sicura, con strumenti di produttività come Snap Layouts e desktop multipli.
Il Black Friday arriva solo una volta all’anno! Aggiorna oggi stesso, prima che queste offerte finiscano.
Licenze Microsoft ribassate ulteriormente per il Black Friday
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 29,28€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 59,29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC – 24,75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29€
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC – 18,29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€
- Windows 11 Professional Key – 12,28€
- Windows 11 Home Key – 12,08€
- Windows 10 Professional Key - 8,25€
- Windows 10 Home - 8,15€
I pacchetti multilicenza con le offerte migliori
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys – 56,56€ (A soli 28,28€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys – 78,84€ (A soli 26,28€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs – 125,28€ (A soli 25,06€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 2 Keys – 46,25€ (A soli 23,13€/Key)
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24,28€ (A soli 12,14€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 34,28€ (A soli 11,43€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 52,98€ (A soli 10,60€ /Key)
- Windows 11 Home - 2 Keys – 23,98€ (A soli 11,99€/Key)
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14,25€ (A soli 7,12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34,15€ (A soli 6,83€/Key)
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14,45€ (A soli 7,24€/ Key)
Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro - Bundle – 40,29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro - Bundle – 36,20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro - Bundle – 36,54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro - Bundle – 31,64€
- Visio Professional 2021 - 1 PC - 22,97€
- Project Professional 2021 - 1 PC - 25,70€
Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50
- Windows Server 2025 Standard – 31,49€
- Windows Server 2022 Standard - 26,13€
- Windows Server 2019 Standard – 25,01€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14,99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 12,81€
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - 9,14€
Altre offerte multilicenza a prezzi imbattibili
- Windows 10 Professional - 50 Keys - 325,00€ (6,5€/Key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600,00€ (6€/Key)
- Windows 11 Professional - 50 Keys - 400,00€ (8€/Key)
- Windows 11 Professional - 100 Keys - 750,00€ (7,5€/Key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1.250,00€ (25€/Key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2.400,00€ (24€/Key)
Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da MS.
Inoltre, i software acquistati arrivano direttamente nella vostra casella e-mail entro pochi secondi dalla transazione. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.
Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo: service@godeal24.com