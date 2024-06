Prezzo OTTIMO per il monitor gaming BenQ Mobiuz: 315€!

Oggi su Amazon, il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q è disponibile a soli 315,37€, rispetto al prezzo originale di 379€, con uno sconto del 17%. Questo monitor da 27 pollici offre un'esperienza di gioco eccezionale grazie alla frequenza di aggiornamento di 165Hz e a un tempo di risposta MPRT di 1ms. Con tecnologie avanzate come HDRi, Light Tuner e Black eQualizer, il monitor ottimizza la qualità dell'immagine, mentre il sistema audio integrato, con due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W, garantisce un suono dinamico. Inoltre, include funzioni per il comfort visivo e diverse opzioni di connettività, rappresentando una scelta eccellente per gli appassionati di gaming.

Monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q è ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e un'esperienza di gioco coinvolgente. Con una risoluzione QHD di 2560x1440, una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, questo monitor è perfetto per chi desidera immagini fluide e dettagliate, cruciali per i giochi ad alta velocità dove ogni millisecondo conta. La tecnologia AMD FreeSync Premium assicura una sincronizzazione ottimale tra il monitor e la scheda grafica, eliminando tearing e stuttering.

Il BenQ Mobiuz EX2710Q non si limita a prestazioni grafiche eccellenti. Le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer migliorano ulteriormente la qualità dell'immagine, offrendo neri profondi e colori vividi. Gli utenti che apprezzano un suono di qualità durante il gioco apprezzeranno il sistema audio integrato 2.1, che offre un suono dinamico e coinvolgente. Il monitor è anche dotato di funzionalità pensate per il comfort visivo, come la riduzione della luce blu e il flicker-free, rendendolo ideale per lunghe sessioni di gioco. La varietà di opzioni di connettività, tra cui HDMI e DisplayPort, aumenta ulteriormente la sua versatilità.

Disponibile a soli 315,37€, il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q è una scelta eccellente per chi cerca un monitor ad alte prestazioni senza spendere una fortuna. Grazie alla combinazione di tecnologia avanzata, qualità dell'immagine ottimizzata e funzioni per il comfort visivo, questo monitor è un ottimo investimento per qualsiasi appassionato di gaming. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con questo fantastico monitor.

