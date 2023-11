Prezzo TOP sulla tastiera gaming Logitech G213 Prodigy! (-19%)

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, ma è spuntata una promozione che merita un'attenzione particolare. La Logitech G213 Prodigy, una tastiera gaming cablata dotata di illuminazione RGB è disponibile a soli 39,90€, con un risparmio del 19% rispetto al prezzo più basso recente di 49,00€. Questa tastiera da gioco ad alte prestazioni offre una risposta tattile superiore e controlli multimediali dedicati, permettendoti di mantenere sempre il controllo del gioco. Approfitta subito di questa offerta!

Logitech G213 Prodigy, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G213 Prodigy è consigliata a tutti gli appassionati di videogiochi che ricercano altissime prestazioni in una tastiera, accaparrandosi uno dei migliori modelli sul mercato a un prezzo decisamente inferiore rispetto a molte altre tastiere, che possono arrivare anche sopra i 100,00€. La resistenza a schizzi e sporco la rendono adattissima a un uso quotidiano, anche intenso, mentre i tasti Mech-Dome offrono un'esperienza di gioco ottimale grazie alla loro risposta tattile, ottenendo performance simili a una tastiera meccanica.

A livello di design parliamo di una tastiera da gaming di dimensioni standard, cablata con connessione USB. Vanta ben cinque aree separate di illuminazione RGB, con una scelta di oltre 16,8 milioni di colori, che vi consentiranno di donare alla vostra postazione un look a dir poco accattivante. Infine, la presenza di controlli multimediali dedicati vi permetterà di gestire facilmente musica e video senza distrarvi dal gioco o dover mettere in pausa.

Insomma, l'offerta per la Logitech G213 Prodigy è una grande opportunità per i gamer che cercano una tastiera di alta qualità a un prezzo accessibile. La sua resistenza, la risposta tattile dei tasti e l'illuminazione personalizzabile rendono l'esperienza di gioco eccezionale. Non perdere questa occasione di fare un upgrade alla tua postazione di gioco!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

