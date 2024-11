Prime Video lancia i recap IA per film e serie TV, perfetti se non stai attento

Amazon Prime Video ha lanciato una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale generativa chiamata X-Ray Recaps. Questo strumento, annunciato dall'azienda in un post sul blog, è in grado di creare riassunti testuali di intere stagioni di serie TV, singoli episodi o parti di essi.

X-Ray Recaps sarà accessibile dalla pagina dei dettagli di uno show o direttamente durante la visione tramite la funzione X-Ray. Il sistema analizza segmenti video, sottotitoli e dialoghi per generare descrizioni dettagliate di eventi chiave, luoghi, tempi e conversazioni.

Non temete, però, non rischierete di rovinarvi la visione di film e soprattutto serie TV: Amazon ha implementato delle "protezioni" per evitare spoiler e mantenere i riassunti concisi.

La funzionalità è attualmente in versione beta.

Il lancio di X-Ray Recaps è già iniziato sui dispositivi Fire TV, con l'espansione ad altri dispositivi prevista entro fine anno. Al momento, la funzione sarà compatibile con tutte le serie originali Amazon MGM Studios.