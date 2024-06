Gaming su Windows ARM? Snapdragon X Elite è un flop in termini di compatibilità.

Dopo mesi di grandi aspettative, i laptop con Windows su ARM e dotati di processori Qualcomm Snapdragon X Elite sono finalmente disponibili sul mercato.

Qualcomm aveva promesso una "compatibilità impeccabile" con i giochi Windows, tuttavia, nonostante alcuni giochi funzionino effettivamente bene, le differenze di prestazioni tra lo Snapdragon X Elite e le controparti di AMD/Intel sono spesso notevoli... ovviamente quando i giochi funzionano.

Nonostante le audaci dichiarazioni di Qualcomm durante la Game Developers Conference del 2024, che promettevano un funzionamento senza intoppi per i giochi, la realtà dei fatti è che serviranno ancora diversi anni prima che Qualcomm possa competere nel settore dei processori per laptop da gaming. Questo non dovrebbe sorprendere chi si ricorda il tortuoso percorso delle Arc Graphics di Intel, in seguito al loro lancio nel 2022.

I test svolti su alcuni laptop di riferimento, con a bordo lo Snapdragon X Elite, mostrano sempre prestazioni superiori nei benchmark, ma i test sui giochi sono sempre stati pochi, anche in virtù di un elenco di titoli molto limitato.

Ora, in seguito a numerose prove svolte con i giochi più disparati, sono pochissimi i titoli in grado di mantenere un framerate stabile di 30 FPS, un risultato ben lontano dalle prestazioni delle iGPU Radeon 780M integrate nei laptop AMD.

Durante la presentazione di aprile, Qualcomm aveva dichiarato di offrire "Le migliori prestazioni GPU della categoria" con numeri superiori del 36% rispetto all'Intel Core Ultra 7 155H e alla sua Arc Graphics integrata.

Queste affermazioni si basavano sul benchmark 3DMark Wild Life Extreme, molto più semplice da ottimizzare rispetto alla vasta gamma di migliaia di giochi eseguibili su un moderno PC Windows.

PCWorld, così come altre testate del settore, hanno replicato questi test sui nuovi laptop disponibili con Snapdragon X Elite, scoprendo che il nuovo processore di Qualcomm è notevolmente inadeguato per molti giochi e per una serie di applicazioni professionali come Premiere e After Effects, risultando significativamente inferiore alla serie Core Ultra 7 sotto molteplici aspetti.

Ci sono sicuramente aspetti positivi nei laptop Snapdragon X Elite, ma purtroppo, il gaming non è tra questi. Anche le iGPU di fascia bassa di AMD e Intel sembrano una scelta migliore quando si considera che almeno possono avviare alcuni dei giochi multiplayer più popolari senza crash o blocchi.

Attualmente, Windows su ARM sembra offrire una compatibilità e performance nei giochi inferiori rispetto alla media di una Steam Deck. Per fare un rapido confronto, l'elenco ufficiale di giochi "Ready for Windows on ARM" conta solamente 1,259 titoli e include molti giochi indie e 2D poco impegnativi.

Steam Deck, tramite Valve Proton, ha superato l'impressionante numero di 12,100 giochi verificati e giocabili lo scorso ottobre, che raggiunge un totale di 15,391 se si contano anche i giochi che funzionano perfettamente ma non hanno ancora ottenuto la spunta "Verificato".