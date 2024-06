Proteggi la tua privacy con ExpressVPN a soli 20 centesimi al giorno!

Per una spesa inferiore a quella di un caffè al giorno, potete abbonarvi a uno dei servizi VPN più performanti disponibili. Questo strumento permette di aggirare le restrizioni geografiche e navigare sul web in completo anonimato, impedendo a cookie e tracker di monitorare le vostre attività online. Attualmente, ExpressVPN offre una promozione sul suo piano annuale, che include tre mesi extra, a un prezzo di soli 6,42€ al mese. Questo equivale a un costo giornaliero di circa 20 centesimi.

ExpressVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

ExpressVPN, che lo scorso anno ha raggiunto 4 milioni di utenti attivi, è ideale per chiunque desideri mantenere la propria privacy e sicurezza online. È particolarmente utile per chi viaggia spesso o vive in regioni con severe restrizioni internet, permettendo l'accesso a contenuti altrimenti bloccati o censurati.

Inoltre, per chi lavora da remoto, ExpressVPN offre una soluzione valida per proteggere i dati sensibili da potenziali minacce informatiche. Essendo uno dei servizi VPN più veloci e affidabili sul mercato, è perfetto per lo streaming, garantendo una connessione stabile e veloce. In breve, chiunque sia attento alla privacy, alla sicurezza online e alla libertà di accesso ai contenuti globali troverà in ExpressVPN un servizio di qualità, supportato da assistenza disponibile 24/7.

Tra i suoi principali vantaggi vi è una vasta rete di server presenti in oltre 90 paesi, che non solo offre un'ampia scelta di località virtuali da cui connettersi, ma assicura anche velocità di connessione superiori alla media. Inoltre, ExpressVPN supporta il protocollo Lightway, progettato per migliorare ulteriormente le prestazioni e la sicurezza. Questo protocollo consente connessioni più rapide e una maggiore efficienza energetica, rendendolo ideale per l'uso su dispositivi mobili, dove la durata della batteria è cruciale.

