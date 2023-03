Prusa Research ha annunciato la stampante 3D di nuova generazione: la Prusa MK4. Descritta come “un cavallo di battaglia della stampa 3D open-source con supporto a lungo termine“, MK4 vanta numerose migliorie rispetto al modello precedente, ovvero MK3.

MK4 è basata su una scheda a 32 bit, chiamata “xBuddy“, alimentata da STM32, che fornisce connettività Ethernet e nuove funzionalità come Input Shaper e Pressure Advance. L’Input Shaper permette un controllo accurato della velocità del sistema di movimento, mentre il Pressure Advance gestisce l’aumento del filamento quando l’ugello accelera e la ritrazione quando rallenta.

Il Nextruder della MK4 utilizza ugelli a sostituzione rapida per modificare il diametro dell’apertura, consentendo stampe più veloci. L’estrusore planetario 10:1, nel quale viene inserito il filamento di 1,75 mm di diametro, è progettato per ridurre lo slittamento grazie a un’ampia area di contatto. L’estrusore Nextruder è anche dotato di un sensore per rilevare l’esaurimento del filamento.

Photo Credit: Prusa

Photo Credit: Prusa

MK4 è più veloce della MK3 grazie all’Input Shaper e al Pressure Advance, che offrono tempi di stampa più rapidi, simili a quelli di Klipper. Prusa ha sviluppato una propria versione di queste funzionalità adattate alle sue stampanti, anziché integrare Klipper nella MK4, rendendo la prototipazione ancora più efficiente. MK4 garantisce un primo strato perfetto grazie all’automatizzazione del processo di livellamento automatico, durante il quale l’ugello tocca il fondo e un sensore rileva con precisione il contatto. Ciò elimina la necessità di interventi manuali e lunghi per la sostituzione dell’ugello e del foglio di stampa.

Il telaio della MK4 è realizzato in alluminio stampato a iniezione, offrendo robustezza e durata. Alla base del telaio si trova un touchscreen LCD a colori da 3,5″, insieme a vari pulsanti per i vari controlli. Rispetto alla linea MK3, che ha venduto circa 350.000 unità in tutto il mondo, la MK4 migliora la MK3S+ aggiornando circa il 90% dei componenti.

La Prusa MK4 è disponibile in quantità limitate direttamente da Prusa Research al prezzo di 1.099 dollari come unità assemblata, mentre i kit di aggiornamento saranno disponibili a 799 dollari in futuro.