Offerte Anycubic: stampanti 3D scontate fino al 50%

Halloween si avvicina sempre di più e, se non lo avete ancora fatto, è giunto il momento di iniziare a pensare al costume da indossare durante le vostre feste a tema. E vi dicessimo, però, che potreste stamparvi voi stessi i vari elementi del vestito, anziché acquistarli per merito di una stampante 3D? Ebbene, grazie ad Anycubic non solo potrete farlo, ma avrete anche modo di risparmiare fino al 50% su tantissimi modelli!

Un vasto catalogo di stampanti 3D, adatte a ogni budget ed esigenza sono, infatti, disponibili a prezzi scontati sullo store di Anycubic, per cui troverete sicuramente il modello perfetto per voi. Vi invitiamo, dunque, ad approfittarne il prima possibile, dato che le offerte termineranno il 20 ottobre!

Stampanti 3D Anycubic, chi dovrebbe acquistarle?

Le stampanti 3D rappresentano strumenti ideali per gli appassionati di modellismo, cosplay, elettronica, o qualsiasi altro hobby creativo, dato che consentono di progettare e creare oggetti personalizzati in modo flessibile. Inoltre, possono tornare utili a progettisti e ingegneri, che possono utilizzarla per prototipare e testare rapidamente nuovi prodotti o componenti. Insomma, parliamo di prodotti incredibilmente versatili, nonché di investimenti che dureranno nel tempo.

Tra i tantissimi modelli in sconto Anycubic vi segnaliamo, per esempio, la Anycubic Cobra 2 Max, che potrà essere vostra a 519,00€ invece di 579,00€ inserendo nel carrello il codice sconto "30SAVE". Si tratta della stampante più veloce tra quelle prodotte dal brand, che consente di creare articoli con un formato di stampa di ben 420*420*500mm. Rappresenta, dunque, la scelta perfetta per coloro che desiderano stampare molti oggetti, risparmiando così tempo ed energia; in tal senso, è ideale soprattutto per chi è già pratico con la stampa 3D e che è alla ricerca di un nuovo modello con cui migliorare la propria efficienza.

Vi segnaliamo anche la Anycubic Photon Mono 2, che grazie al coupon "20SAVE" potrete acquistare a soli 199,00€ invece di 249,00€. A differenza dell'altro modello, questo rappresenta la scelta ideale per i principianti della stampa 3D in resina, dato che lo schermo LCD 4K+ da 6.6" e il volume di stampa da 2.09L vi permetteranno di stampare oggetti in modo semplice e intuitivo, ricreando anche dettagli di piccole dimensioni in modo preciso.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Anycubic dedicata alle offerte, dove potrete scoprire tutte le altre stampanti 3D in sconto e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di utilizzare i coupon 20SAVE o 30SAVE prima di procedere all'acquisto delle stampanti 3D.

Vedi su Anycubic

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!