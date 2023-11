Doppio sconto su questa ottima stampante 3D! Immagina, crea e stampa quello che vuoi

Scoprite l'innovativa stampante 3D Tina2 S di ENTINA su Amazon approfittando dell'offerta per il Black Friday! Questa mini stampante, perfetta per principianti e adolescenti, offre alta precisione, livellamento automatico e un'esperienza di stampa ultra silenziosa grazie all'aggiornamento della scheda madre. Normalmente venduta a 259,00€, è ora disponibile a soli 189,99€ grazie allo sconto del 23% a cui si aggiunge un ulteriore risparmio di 10,00€ offerto dall'apposito coupon.

ENTINA Tina2 S, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante 3D ENTINA Tina2 S è un dispositivo perfetto per tutti coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo della stampa tridimensionale. Con il suo design intuitivo e la ricca offerta di funzionalità, questa stampante offre un'esperienza di stampa semplice e senza stress. La capacità di livellare automaticamente garantisce una precisione di stampa ottimale, quindi soddisferà anche gli utenti più esigenti. Inoltre, grazie alla piattaforma cloud è possibile monitorare le stampe in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, rendendo molto semplice l'intero processo. Per gli adolescenti che cercano di esplorare la tecnologia emergente o per le scuole desiderose di introdurre la stampa 3D nel loro curriculum, la Tina2 S è una scelta eccellente.

Questa mini stampante 3D con stampa WiFi viene fornita completamente assemblata. Dispone di controllo intelligente tramite l'APP "Poloprint Cloud", livellamento automatico e una piattaforma riscaldabile in acciaio a molla per facilitare la stampa. Il dispositivo include una modalità silenziosa grazie a un particolare chip e una luce LED integrata per monitorare lo stato di funzionamento della stampante.

La stampante 3D ENTINA Tina2 S è attualmente in offerta a soli 189.99€ invece di 259,00€. Questa è un'occasione imprendibile per chiunque desideri entrare nel mondo della stampa 3D o per coloro che sono interessati ad aggiornare il loro attuale dispositivo. Non soltanto è adatta ai principianti, ma con i suoi numerosi attributi la Tina2 S diventa un'aggiunta preziosa anche per gli utenti più esperti. Garantisce un elevato livello di precisione e fornisce un ambiente di lavoro silenzioso, il che significa che può essere utilizzata comodamente a casa, senza disturbare nessuno.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B.: ricordate di cliccare su Applica coupon 10€ prima di effettuare il pagamento.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!