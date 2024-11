Prusa svela CORE One: la sua prima stampante 3D Core XY

Prusa Research ha lanciato a sorpresa CORE One, una nuova stampante 3D Core XY, presentandola al FormNext di Francoforte. Il dispositivo, completamente assemblato, è disponibile in pre-ordine a $1.199 con spedizioni previste per gennaio 2025.

Questa mossa rappresenta l'ingresso ufficiale di Prusa nel mercato delle stampanti Core XY per uso domestico, dopo l'esperienza con il sistema Prusa Pro AFS per la produzione industriale. La CORE One si posiziona come diretta concorrente di modelli affermati come la Bambu Lab X1 Carbon, rispondendo alle costanti richieste dei fan del marchio.

Prusa CORE One condivide molte parti con i modelli MK4S e XL.

Josef Prusa ha sottolineato alcune caratteristiche innovative della CORE One in un post sul blog aziendale (oltre che in un video che potete trovare su YouTube). La stampante adotta un design a "esoscheletro" in acciaio, assemblato con viti, che permette uno smontaggio completo per manutenzione usando solo un cacciavite. Ogni componente è riparabile dall'utente e coperto dal supporto tecnico Prusa.

Con un volume di stampa di 250 x 220 x 270 mm, la CORE One offre più altezza del MK4S occupando il 30% in meno di spazio. La camera riscaldata consente di stampare materiali tecnici, mentre un sistema di raffreddamento avanzato permette l'uso di PLA e PETG anche a sportello chiuso, evitando problemi di intasamento tipici di altre macchine chiuse.

Secondo i dati forniti da Prusa, la CORE One risulta il 120% più veloce della MK4S e fino al 260% più rapida della MK3S+ (che potete trovare comodamente su Amazon). La stampante utilizza lo stesso letto riscaldato e piatto di stampa del MK4S, oltre all'elettronica e all'estrusore Nextruder già visti su altri modelli Prusa.

Tra le caratteristiche degne di nota figurano:

Porta-bobina laterale

Camera opzionale

Pannello laterale in acciaio per accessori magnetici

Pannelli trasparenti in polimero ad alta resistenza

Sportello con cerniera reversibile

La CORE One è inoltre compatibile con il sistema multi-materiale MMU3, rendendola competitiva rispetto a soluzioni come la Bambu Lab X1 Carbon Combo. Un kit CORE One con MMU3 costerebbe $1.308, risultando più economico del concorrente.

Per chi ha acquistato di recente una MK4S, Prusa ha annunciato un kit di conversione a CORE One disponibile dalla primavera al prezzo di $449, dimostrando attenzione alla propria base di utenti.