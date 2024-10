C'è chi ha realizzato un "BlackBerry" con un Adafruit Feather

Anne Barela di Adafruit ha creato un dispositivo portatile ispirato al BlackBerry, utilizzando un Adafruit Feather RP2350 e un'interfaccia simile a DOS. Il progetto combina hardware moderno con un'esperienza utente retrò, offrendo accesso a BASIC e CircuitPython.

Questo nuovo dispositivo unisce un po' di nostalgia e tecnologia moderna, riproponendo il formato iconico del BlackBerry in chiave maker. Non lasciatevi però trarre in inganno: l'utilizzo del potente microcontrollore RP2350, basato sul Raspberry Pi Pico 2, garantisce prestazioni elevate nonostante l'aspetto vintage.

Componenti hardware e assemblaggio

Il cuore del dispositivo è l'Adafruit Feather RP2350, accompagnato da:

Una tastiera Solder Party Keyboard Featherwing

Un display LCD da 2,6 pollici

Una batteria LiPo per l'alimentazione

Anna Barela

Il tutto è racchiuso in un case stampato in 3D, adattato da un progetto esistente per esporre la porta Stemma QT. L'assemblaggio utilizza viti autofilettanti per unire le varie parti.

Software e funzionalità

Il software PyDOS implementa un'interfaccia simile a MS-DOS, con comandi familiari come CD, DIR e DELETE. Offre anche programmi aggiuntivi per eseguire BASIC, un REPL Python e controllare display LCD o LED NeoPixel.

PyDOS fornisce un'esperienza simile a MS-DOS su microcontrollori moderni.

Barela ha personalizzato l'ambiente con un file autoexec.bat che imposta il prompt sul classico "C:\". Sebbene non sia un emulatore DOS completo, PyDOS offre funzionalità sufficienti per un'esperienza retrò soddisfacente.

Questo progetto dimostra come sia possibile unire hardware moderno e interfacce classiche, creando dispositivi unici che fondono passato e presente. La documentazione completa del build è disponibile sul sito di Adafruit per chi volesse replicarlo o trarne ispirazione.