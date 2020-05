QNAP TS-230, arriva il NAS economico che sta bene in salotto

QNAP TS-230 non è il classico NAS da tenere nascosto in un armadio o sottoscala. Il nuovo prodotto dell’azienda di Taiwan presenta un look elegante e colorato che si adatterà anche alla “vita da soprammobile” in un salotto senza dare troppo nell’occhio.

QNAP TS-230 è stato progettato per essere leggero per il trasporto, silenzioso durante l’attività ed adattarsi al look della casa grazie al suo colore azzurro delicato. Dan Lin, Product Manager di QNAP ha affermato a riguardo:

“La maggior parte degli utenti si aspetta che i gadget tecnologici abbiano funzioni pragmatiche e design estetico. Il design elegante e sottile dal colore blu del NAS TS-230 non solo permette di adattarsi perfettamente all’ambiente abitativo senza occupare molto spazio, ma il dispositivo leggero e facile da usare supporta pienamente anche la memorizzazione dei file, app per la gestione, la sicurezza e altre applicazioni multimediali. Il TS-230 è la scelta ideale come NAS a basso costo per l’uso personale e domestico“.

TS-230 è in grado di transcodificare in tempo reale file video 4K H.264 in altri formati che possono essere riprodotti senza problemi su più dispositivi grazie al processore Realtek RTD1296 quad-core da 1,4GHz e 2GB di RAM DDR4. Possiede connessioni SATA 6Gbps per i dischi che possono essere installati senza l’ausilio di attrezzi, è possibile attivare funzioni di caching SSD e supporta la crittografia AES-256.

Il sistema operativo QTS dell’azienda supporta la memorizzazione completa dei file, la condivisione, il backup, la sincronizzazione e la protezione dei dati. È possibile effettuare backup regolari di PC Windows e Mac OS in modo centralizzato per rendere facile la condivisione dei propri contenuti in famiglia mentre il QNAP TS-230 effettua una copia sicura in cloud grazie all’applicazione HBS. La capacità del NAS di creare backup incrementali e di effettuare diversi “snapshot” dei contenuti garantisce una maggiore sicurezza contro virus in grado di crittografare i file impedendone l’accesso.

QNAP TS-230: specifiche principali CPU Realtek RTD1296 quad-core da 1,4GHz RAM 2GB DDR4 Dischi supportati 2x slot, 3,5″ o 2,5″ HDD/SSD, connessione SATA 6Gbps Connettività di rete 1x RJ45, Gigabit Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 Raffreddamento 1x Ventola a cuscinetti Sintetico tipo HDB da 8cm

Per maggiori informazioni riguardo a questo nuovo NAS di QNAP vi rimando alla pagina ufficiale dove potrete trovare le specifiche complete ed altre informazioni più dettagliate.