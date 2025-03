Qualcomm e Epic vogliono abbattere uno dei limiti al gaming su Windows per Arm

Qualcomm ed Epic Games hanno annunciato una collaborazione strategica che promette di trasformare il panorama del gaming su PC, aprendo nuove frontiere per i dispositivi Windows on Snapdragon. L'accordo prevede l'integrazione del supporto Windows on Snapdragon nei servizi anti-cheat di Epic Online Services (EOS), noti come Easy Anti-Cheat (EAC), e il lancio di Fortnite per i dispositivi Windows on Snapdragon entro la fine del 2024.

Negli ultimi anni, i laptop Windows 11 basati sull'architettura Arm, in particolare quelli equipaggiati con i processori Qualcomm Snapdragon X, hanno guadagnato terreno nel mercato, offrendo un'alternativa potente e versatile ai tradizionali PC x64. Tuttavia, la transizione verso l'architettura Arm ha presentato alcune sfide, in particolare per quanto riguarda la compatibilità dei giochi. La maggior parte dei titoli per PC è attualmente compilata per l'architettura x64, che non è direttamente compatibile con Windows on Snapdragon. Un ostacolo significativo è rappresentato dai software anti-cheat, che interagiscono strettamente con le funzionalità x64, richiedendo un ulteriore sviluppo per garantire la compatibilità con i dispositivi Arm.

Easy Anti-Cheat, utilizzato da centinaia di giochi multiplayer, tra cui il popolarissimo Fortnite, è un elemento cruciale per garantire un'esperienza di gioco equa e priva di hacking e cheating. L'integrazione del supporto Windows on Snapdragon in EAC, resa possibile dalla collaborazione tra Qualcomm ed Epic Games, rappresenta una svolta fondamentale.

Più giochi sui laptop Snapdragon X?

Oltre a rendere Fortnite disponibile sui dispositivi Windows on Snapdragon, la funzionalità sarà estesa agli sviluppatori tramite un aggiornamento dell'SDK di Epic Online Services. Questo consentirà a tutti gli sviluppatori che utilizzano EAC di rendere i propri giochi compatibili con i dispositivi basati su Snapdragon, ampliando notevolmente il catalogo di titoli disponibili per questa piattaforma.

La scelta di Fortnite come titolo di lancio per il supporto anti-cheat su Windows on Snapdragon non è casuale. Il successo planetario del gioco di Epic Games lo rende un banco di prova ideale per testare l'implementazione e garantire una transizione fluida anche per altri titoli. L'esperienza maturata con Fortnite contribuirà a ottimizzare il supporto per gli altri giochi abilitati con Epic Online Services Anti-Cheat, offrendo ai giocatori la possibilità di godersi i loro titoli preferiti sui più recenti dispositivi Windows con tecnologia Snapdragon X Series.

La collaborazione tra Qualcomm ed Epic Games apre la strada a un futuro in cui il gaming su PC sarà sempre più accessibile e indipendente dall'architettura hardware. Gli sviluppatori di giochi di tutto il mondo potranno ora utilizzare gratuitamente Epic Online Services nei loro titoli, indipendentemente dal motore di gioco scelto e dalla piattaforma di distribuzione per PC.

Questa iniziativa democratizza l'accesso alle tecnologie anti-cheat, consentendo a un numero maggiore di sviluppatori di offrire esperienze di gioco online sicure e competitive. Allo stesso tempo, i giocatori potranno godere di una maggiore libertà di scelta, potendo giocare ai loro titoli preferiti su una gamma più ampia di dispositivi, inclusi i laptop Windows on Snapdragon, noti per la loro efficienza energetica e le prestazioni elevate.