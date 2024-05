Questa chiavetta USB può conservare i vostri dati per 200 anni

Se cercate una soluzione per memorizzare dati sul lungo periodo, la nuova chiavetta USB Blaustahl di Machdyne potrebbe interessarvi. Nonostante la sua capacità limitata a soli 8KB, il dispositivo garantisce la conservazione dei dati fino a 200 anni, il che la rende un'opzione ideale per archiviare informazioni cruciali che necessitano di un'elevata sicurezza nel lungo termine.

Il cuore di Blaustahl è costituito da una FRAM (Ferroelectric RAM), una tecnologia notevole per il suo basso consumo di energia e la sua rapidità nella scrittura, oltre a una resistenza di lettura/scrittura estremamente elevata, vicina al milione di miliardi di cicli. Queste caratteristiche rendono la memoria FRAM una scelta superiore rispetto alla memoria EEPROM e flash NOR per determinate applicazioni, sebbene il costo possa essere superiore.

Al di là della modesta capacità di 8KB, la sua affidabilità nel tempo è una qualità distintiva.

Un'altra caratteristica notevole del dispositivo è la fornitura di un microcontroller Raspberry Pi RP2040, che offre ulteriori possibilità di utilizzo in contesti di archiviazione sicura su piccola scala. Inoltre, Blaustahl è dotato di 4MB di memoria flash NOR per il firmware e una porta USB-A, che non richiede driver aggiuntivi nella maggior parte dei sistemi operativi.

É possibile accedere anche ad un editor di testo incorporato nella chiavetta, facilitando la gestione dei dati inseriti. La longevità del FRAM è particolarmente notevole: secondo il produttore, può mantenersi fino a 200 anni a 35°C, superando di gran lunga la durata delle classiche chiavette che, in condizioni simili, garantiscono una conservazione dei dati fino a un massimo di 20 anni.

A rendere ancora più interessante il dispositivo sono gli aggiornamenti del firmware in arrivo, che includeranno funzionalità crittografiche per migliorare ulteriormente la sicurezza dei dati archiviati. Per gli appassionati e i tecnici, il firmware, gli schemi e i file per il design del contenitore sono disponibili su GitHub, permettendo a chiunque sia interessato di personalizzare e migliorare il dispositivo secondo le proprie necessità.