Questo notebook gaming con RTX 4050 è al minimo storico! AFFARE a meno di 1000€

I notebook da gaming, soprattutto se dotati di componenti di fascia alta, sono tutt'altro che economici, arrivando a sfiorare anche la soglia dei 1.500 euro. E se vi dicessimo che oggi potete acquistare un portatile capace non solo di permettervi di giocare godendo di prestazioni incredibilmente elevate, ma perfetto anche per attività come video editing e grafica? Si tratta dell'HP Victus 16, dotato dell'incredibile scheda video RTX 4050 e in sconto su Amazon a soli 949,99€ invece di 1.499,99€!

HP Victus 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Victus 16 rappresenta l'acquisto perfetto per coloro che sono alla ricerca di un notebook da gaming di fascia alta che permetta di godere appieno anche dei giochi più recenti, offrendo tecnologie all'avanguardia e un ray-tracing migliorato. Il suo cuore pulsante, infatti, è la scheda video NVIDIA RTX 4050 da 6GB che, affiancata dal potente processore Intel Core i5-13500H, assicura prestazioni eccellenti, con dettagli grafici di altissimo livello e prestazioni fluide.

Inoltre, la combinazione di questi due componenti, insieme alla RAM da 16GB e un veloce SSD da 512GB, lo rendono adatto anche per attività come il video editing, la grafica e l'utilizzo dei programmi della suite Microsoft. Potrete, dunque, sfruttarlo anche per lo studio e il lavoro portandolo con voi ovunque giacché, a differenza della maggior parte dei notebook da gaming sul mercato, l'HP Victus 16 si caratterizza per uno design sottile e leggero. Infine, la ciliegina sulla torta è il magnifico display Full HD da 16,1" con refresh rate di 144Hz, il quale garantisce immagini dettagliate e colori vibranti.

Insomma, l'offerta di Amazon vi permetterà di portare a casa un notebook a dir poco incredibile a soli 949,99€, anziché 1499,99€, per cui si tratta di un'opportunità davvero straordinaria. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

