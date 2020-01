Radeon RX 5600 XT: AMD cambia le specifiche per insidiare la RTX 2060?

Nvidia riduce il prezzo della RTX 2060 e AMD cambia le specifiche della RX 5600 XT. O è il contrario? È questa la domanda che assilla recensori e appassionati in queste ore, dopo che AMD ha diffuso – stando al sito HKEPC – un nuovo BIOS per le schede video dei partner che alzano le prestazioni delle nuove schede.

Della Radeon RX 5600 XT e delle sue prestazioni potremo informarvi in dettaglio solo dal 21 gennaio alle 15, ma il ribasso della RTX 2060 da 349 a 299 dollari è cosa nota. Il nuovo BIOS della RX 5600 XT renderebbe la scheda ben più prestante delle specifiche originali.

Non è chiaro al momento che offerta vedremo sul mercato, ma sembra che Sapphire abbia modificato marcatamente le specifiche della Pulse Radeon RX 5600 XT, alzando il TBP (tipical board power) da 150 a 160 watt.

In origine la scheda di Sapphire doveva lavorare un Game Clock di 1560 MHz e un Boost Clock di 1620 MHz. Il nuovo BIOS porterebbe il Game Clock a 1615 MHz e il Boost Clock a 1750 MHz, rispettivamente un miglioramento del 3,5% e dell’8%. Anche la memoria ha subito un incremento di velocità da 12 a 14 Gbps, un +16,7%, portando il bandwidth di memoria a fino a 336 GBps, rispetto al valore iniziale di 288 GBps.

Praticamente la Radeon RX 5600 XT, almeno la Pulse di Sapphire (ricordiamo che si tratterebbe del modello base, ci chiediamo quali specifiche potrebbe avere una Nitro+), avrebbe specifiche simili alla RX 5700, salvo i 2 GB di memoria in meno, il bus di memoria inferiore e il TBP minore.

Il cambio di specifiche dovrebbe dare alla nuova scheda di AMD un 10-15% di prestazioni in più, portandola più vicina alla RTX 2060. Da non dimenticare che nonostante la RTX 2060 sia in predicato di scendere a 299 dollari, AMD offrirà la RX 5600 XT a 279 dollari. Insomma, sembra che AMD e Nvidia vogliano mettere recensori e appassioni in seria difficoltà nello stabilire chi ha l’offerta migliore.

Non vi resta che attendere il pomeriggio del 21 gennaio per sapere la nostra opinione in merito.