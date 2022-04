Dopo la comparsa in un database della Radeon RX 6750 XT realizzata da Power Color, nuove indiscrezioni provenienti da GFXBench riportano che la GPU sarebbe già in fase di test, nonostante non ci siano ancora notizie riguardo esemplari spediti per le recensioni. Radeon RX 6750XT è il modello di fascia medio-alta che fa parte della gamma con cui AMD aggiornerà la propria linea di schede video.

Come riportato più volte, i nuovi modelli manterranno lo stesso chip grafico Navi migliorando le frequenze e la velocità delle memorie. Nel caso di Radeon RX 6750XT, la scheda video continuerà a far uso del processore Navi 22, equipaggiando moduli di memoria GDDR6 da 12GB con possibile larghezza di banda da 18Gbps. Aumentare la velocità delle memorie consente di ottenere incrementi prestazionali in alcuni ambiti, il che potrebbe essere appena sufficiente a tenere testa alle nuove GPU Arc Alchemist con cui Intel si appresta a debuttare fra pochi mesi sul mercato.

Fonte: GFXBench

Nei risultati dei benchmark riportati da GFXBench, la Radeon RX 6750 XT mostra un miglioramento di appena il 2% rispetto la RX 6700 XT su Aztec Ruins, in esecuzione con la stessa versione di DirectX. Quanto riportato non è tuttavia un risultato significativo e ci dice ancora poco riguardo un paragone diretto con il precedente modello. I test della GPU sono ancora in una fase precoce, il software di benchmark di GFXBench non è inoltre molto diffuso fra i recensori e i risultati riportati riguardano finora soltanto un titolo.

Dovremo quindi attendere ulteriori novità nei prossimi giorni, per avere un quadro più chiaro riguardo lo step prestazionale che Radeon RX 6750 XT sarà in grado di esprimere. Oltre a ciò, siamo ovviamente in attesa anche delle specifiche e dei prezzi della nuova GPU, che andrà a sostituire gradualmente la RX 6700 XT dopo il lancio ufficiale che avverrà il 10 maggio.