Secondo le indiscrezioni, AMD dovrebbe aggiornare la sua gamma Radeon RX 6000 con nuovi modelli RDNA 2 attesi fra la fine di questo mese e l’inizio di maggio, anche se non abbiamo mai visto una conferma concreta. Il debutto dovrebbe includere nuove GPU personalizzate e stando al recente avvistamento di una PowerColor Red Devil RX 6750 XT, pare così debba andare. La scheda video è stata scoperta nel database della National Radio Research Agency (RRA) della Corea del Sud, dall’insider @harujaze6179.

PowerColor Red Devil RX 6750 XT

Il documento non scende molto nei dettagli, ma si sa già che i modelli aggiornati della gamma Radeon RX 6×50 dovrebbero ereditare tutte le caratteristiche delle RX 6000, fatta eccezione per le memorie GDDR6, che aumenterebbero il bandwidth a 18Gbps. La serie Red Devil RX di Powercolor si è sempre contraddistinta per l’estrema personalizzazione sia estetica che hardware, con dissipatori performanti e frequenze di clock abbastanza spinte, grazie al particolare design dei VRM.

Come elencato nel documento, PowerColor Red Devil RX 6750 XT ha 12GB di VRAM GDDR6. Il bandwitdth più elevato garantisce una larghezza di banda maggiore del 12,5% rispetto la Radeon RX 6700 XT. Il modello personalizzato dovrebbe includere un processore grafico Navi 22 XT con 2.560 Stream Processor, mentre il bus della memoria sarebbe di 192 bit. Mantenendo un TDP di 230W, le prestazioni dovrebbero essere al livello di una Nvidia GeForce RTX 3070 o di una RTX 3060 Ti.

Ovviamente ci aspettiamo che anche altri rinomati partner di terze parti, fra cui ASUS, Gigabyte, Sapphire o MSI, presentino i loro modelli di RX 6750 XT, così come anche la top di gamma RX 6950 XT e la più economica RX 6650 XT. Bisognerà ad ogni modo attendere il lancio ufficiale, non ancora formalizzato dall’azienda, per scoprire come performeranno questi nuovi modelli.

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda le novità AMD, l’azienda ha depositato un brevetto su un acceleratore per il Machine Learning impilato sul die, che potrebbe equipaggiare le future CPU della casa. Trovate l’approfondimento nel nostro articolo.