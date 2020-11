Radeon RX 6800 XT, anche le Aorus di Gigabyte avranno una feature sempre più popolare

Il noto produttore taiwanese Gigabyte ha presentato la sua nuova serie di schede grafiche Aorus Master insieme alla linea più mainstream Gaming OC.

Ovviamente, il modello di punta è costituito dall’Aorus Master RX 6800 XT, che viene equipaggiata con un enorme sistema di raffreddamento a triplo slot e tripla ventola ricco di LED RGB. Non manca, ovviamente, un backplate in metallo, mentre il particolare più interessante è dato dalla presenza di un piccolo schermo LCD sul lato della GPU per la visualizzazione di GIF, immagini personalizzate, testi o il monitoraggio della temperatura.

Anche la Radeon RX 6800 Aorus Master è stata realizzata con la stessa filosofia a livello di design, dato che entrambe le schede sono dotate di elaborati circuiti VRM alimentati da una coppia di connettori PCI-Express a otto pin. Normalmente, entrambi i dispositivi sono dotati di tre porte DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1, ma l’RX 6800XT Aorus Master è disponibile anche in una variante che sostituisce una DisplayPort con una USB-C.

Se i design stravaganti della linea Aorus Master non vi attirano, o semplicemente volete risparmiare qualche euro, Gigabyte propone anche la linea Gaming OC. In questo caso viene eliminata gran parte dei LED RGB, illuminando solo il logo Gigabyte e una linea sotto sul lato della scheda. Tuttavia, ritroviamo altre feature piuttosto interessanti, come un generoso dissipatore a tripla ventola e doppio BIOS, quindi dovrebbero comunque offrire un buon miglioramento rispetto alle reference senza aumentare troppo il prezzo.

La velocità di clock massima dell’RX 6800 Gaming OC viene indicata pari a 2.155MHz (il valore di riferimento è 2.105MHz), con Game Clock tipico a 1.925MHz rispetto ai 1.815MHz di riferimento. Il modello RX 6800 XT Gaming OC supera queste cifre, arrivando sino a 2.285MHz in boost (2250 MHz di riferimento), mentre il Game Clock giunge fino a 2.045 MHz (2.015 MHz di riferimento).

Purtroppo, al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni inerenti a prezzi o disponibilità.