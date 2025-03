Radeon RX 9060 XT con 8GB di memoria? Sarebbe una delusione

Un recente documento proveniente dalla piattaforma EEC (Eurasian Economic Commission) ha rivelato l'esistenza di due configurazioni di memoria per la Radeon RX 9060 XT di AMD, che arriverà nelle varianti da 16GB e 8GB. Si tratta delle stesse specifiche emerse in passato per la RTX 5060 Ti di NVIDIA, che hanno dato vita a diversi battibecchi tra gli utenti, delusi ancor prima di conoscere le performance della GPU.

Il documento, che svela molte schede della lineup di Acer, rivela anche altri modelli non precedentemente noti. Oltre alla serie BIFROST Predator, compaiono una RX 9070 standard e una versione base della RX 9060 XT, che appare elencata in due varianti, così come le serie NITRO e altri modelli senza nome.

L'ipotesi è che questi modelli aggiuntivi siano destinati al mercato OEM, per essere integrati in sistemi preassemblati. Curiosamente, nell'elenco non compare una RX 9060 non-XT, suggerendo che potrebbe essere pianificata per un lancio successivo oppure non essere nei piani attuali di AMD.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche della GPU, esistono due possibilità. La RX 9060 XT potrebbe utilizzare una versione ridotta del chip Navi 48 (lo stesso della RX 9070), che supporterebbe un bus di memoria a 256 bit. Tuttavia, l'ipotesi più probabile è che impieghi il più compatto Navi 44 con bus a 128 bit.

AMD ha già confermato ufficialmente che la serie Radeon RX 9060 verrà lanciata nel secondo trimestre dell'anno. Alcune indiscrezioni puntano specificamente al mese di aprile, periodo in cui anche NVIDIA dovrebbe presentare la sua serie RTX 5060, creando una competizione diretta nel segmento di mercato medio.

La tempistica ravvicinata dei lanci e la somiglianza delle specifiche sollevano diverse domande su quello che aspetta gli utenti nella fascia medio-bassa del mercato. In particolare, i modelli da 8GB non permetterebbero di giocare a risoluzioni superiori al Full HD, costringendo gli utenti che puntano al 1440p a spendere oltre 600€ per una GPU di fascia superiore.