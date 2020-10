Raijintek PEAN PREMIUM, il case ATX per le build più estreme

I nuovi AMD Ryzen serie 5000 e basati su architettura Zen 3 sono stati annunciati nella giornata di ieri e promettono prestazioni da urlo in grado di accontentare anche i gamer più esigenti. Se siete alla ricerca di un nuovo case ATX per la vostra prossima build estrema, il nuovo Raijintek PEAN PREMIUM vi garantirà tutto lo spazio necessario al raffreddamento delle componenti e vi permetterà di sbizzarrirvi con l’illuminazione RGB.

Raijintek PEAN PREMIUM è un prodotto che vuole soddisfare le esigenze del mercato di fascia alta e enthusiast. Il case ATX è realizzato in acciaio verniciato di nero con pannelli in vetro temprato, presenta un design possente ma allo stesso tempo elegante e facilmente adattabile ad ogni build. Dispone di tutto lo spazio necessario ad implementare anche i sistemi di raffreddamento a liquido custom più estremi e per ospitare componentistica di alto livello come la possente (ed ingombrante) Nvidia GeForce RTX 3090.

Il case comprende due pannelli ottimizzati per il flusso d’aria in alto e a destra insieme a una sezione interamente dedicata al raffreddamento a liquido nella parte bassa, la quale può ospitare due radiatori da 360mm. I pannelli frontali e laterali sono in vetro temperato dallo spessore di 4mm e permettono una chiara visione delle componenti interne.

Raijintek PEAN PREMIUM supporta schede madre dal formato ATX e può ospitare fino a 12 ventole: 3x 120mm nella parte alta, 6x 120mm nella parte bassa, 1x 120/140 mm nel retro e 3x 120mm dietro al pannello frontale. Inoltre sono presenti due slot che possono ospitare SSD da 2,5″ o HDD da 3,5″. Il pannello I/O frontale possiede una porta USB Tipo-C, due USB 3.0 Tipo-A e i classici due jack da 3,5mm per cuffie e microfono.

Raijintek PEAN PREMIUM arriverà sul mercato americano nei prossimi mesi ed il suo prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 250 dollari, maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore.