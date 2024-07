Endorfy Arx 500, uno dei migliori case sotto i 100 euro | Test & Recensione

Qualche tempo fa vi ho parlato dell’Endorfy Arx 700, case dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che offriva tanto spazio e un buon flusso d’aria. In questa recensione vedremo invece il fratello minore, Arx 500, più piccolo ma che condivide molte delle caratteristiche di Arx 700 ed è disponibile a un prezzo molto interessante, di 99 euro. Vale la pena acquistarlo? Scopriamolo.

Design e Costruzione

Arx 500 ha un design elegante, che non salta all’occhio e si abbina bene a qualsiasi ambiente. Il pannello laterale è in vetro temperato, mentre il resto della struttura è in metallo. Il frontale è in mesh, così come la paratia superiore. Entrambe sono dotate di filtri antipolvere, quindi molto semplici da pulire.

Le dimensioni di 486×228×429 mm lo rendono leggermente più piccolo di Arx 700, ma è comunque possibile installare GPU lunghe fino a 350mm, sistemi di raffreddamento a liquido da 360mm sul frontale o dissipatori ad aria alti fino a 179mm. Nella parte alta si possono invece installare radiatori fino a 280mm, o in alternativa un massimo di due ventole da 140mm.

Incluse nello chassis troviamo quattro ventole, tre frontali e una posteriore, che assicurano già un ottimo flusso d’aria, senza bisogno di aggiungerne altre. Esistono due versioni di Arx 500, una con ventole ARGB, un’altra senza LED; la differenza di prezzo è abbastanza contenuta, considerando che si tratta solamente di 10 euro (la variante ARGB costa 109 euro), potrete scegliere quella che più vi piace senza troppi problemi. Non esiste invece una versione bianca.

Nella versione ARGB troviamo integrato anche un controller per i LED, utile per controllarli tutti collegando alla scheda madre un solo cavo. Sempre sul retro, troviamo abbastanza spazio per la gestione dei cavi, con un buon numero di fascette in velcro. C'è spazio anche per i cavi dell’alimentatore.

In termini di storage, l’Arx 500 offre sette bay per SSD 2,5”, mentre in uno degli slot, quello davanti all’alimentatore, è possibile installare anche un HDD da 3,5”. Per quanto riguarda l’IO, a bordo troviamo due USB-A, una USB-C e due jack da 3,5mm per cuffie e microfono.

Esperienza d’uso

Il montaggio dei componenti è semplice, grazie a una serie di accorgimenti studiati da Endorfy per facilitare le varie operazioni. Ci sono vari passacavi posti in posizioni strategiche, come quello vicino all’alimentatore per i cavi della scheda video, o quella sopra la scheda madre, per quelli dedicati al processore. Molto utile anche la cornice removibile per l’alimentatore, che ne facilita parecchio il montaggio.

In generale non ci sono criticità e il sistema può essere assemblato velocemente, senza particolari problemi. L’unico consiglio che vi do, come sempre in case di queste dimensioni, è di far passare i cavi per l’alimentazione della CPU prima di installare la scheda madre e di collegarli prima di montare il radiatore o le ventole superiori, così da avere tutto lo spazio necessario per connetterli facilmente.

Nessun problema nemmeno per quanto riguarda il raffreddamento: la paratia in mesh frontale favorisce l'immissione di una gran quantità d’aria fresca nel case, mentre la ventola posteriore da 140mm riesce a espellere quella calda in maniera efficace, permettendo al raffreddamento di processore e scheda video di operare al meglio.

Verdetto

L'Endorfy Arx 500 è senza dubbio uno dei migliori case sotto i 100 euro sul mercato. Offre un ottimo flusso d’aria, è capace di ospitare anche componenti di fascia alta, è costruito bene e assicura spazio a sufficienza per la gestione dei cavi. Per questi motivi, assegno all'Endorfy Arx 500 il nostro Award.

Se cercate un case economico ma funzionale, caratterizzato da un grande rapporto qualità / prezzo, allora questo Arx 500 è una delle migliori scelte che potete fare. La differenza tra la versione senza led e quella ARGB è di soli 10 euro, quindi potete scegliere quella che più vi piace e più si adatta ai vostri gusti senza incidere in maniera importante sul budget che avete a disposizione.