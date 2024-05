Il nuovo MasterBox 600 offre tanto al giusto prezzo, arriva a fine maggio

Nelle scorse ore Cooler Master ha svelato il nuovo MasterBox 600, case ATX di fascia alta pensato per rispondere alle esigenze degli utenti più esigenti, che vogliono uno chassis di qualità per la propria configurazione di fascia alta.

Disponibile in due colorazioni, bianca e nera, il MasterBox 600 si contraddistingue per la sua capacità di semplificare l’assemblaggio del PC. Come? Introducendo il supporto alle schede madri con connettori sul retro, che abbiamo visto diffondersi negli ultimi mesi grazie agli sforzi dei produttori principali.

Ci sono ovviamente tante altre caratteristiche che rendono il nuovo MasterBox 600 perfetto per qualsiasi build, a partire dal frontale in mesh che massimizza il flusso d’aria, fino ad arrivare al supporto per schede video lunghe fino a 410 mm e alle molte opzioni di raffreddamento.

Dimensioni 474 x 230 x 481 mm (L x W x H) Supporto schede madre ITX, Micro ATX, ATX (anche con connettori sul retro), E-ATX (fino a 30,5 x 27,7 cm) Lunghezza massima alimentatore 170 mm (210 mm senza gabbia HDD) Altezza massima dissipatore 170 mm Lunghezza massima scheda video 410 mm (360 mm con radiatore frontale) Slot d'espansione 7 Supporto ventole Top: 3x 120 mm, 3x 140 mm

Frontale: 3x 120 mm, 3x 140 mm

Retro: 1x 120 mm Supporto radiatori Top: fino a 360 mm

Frontale: fino a 420 mm (dimensione massima 457 x 140 x 27 mm)

Retro: 120 mm Garanzia 2 anni Prezzo 127 euro IVA inclusa

Il Cooler Master MasterBox 600 include già 4 ventole, tre SickeFlow da 140mm frontali e una CF120 da 120mm posteriore. È possibile installarne altre 3 da 120mm o 140mm sulla parte superiore, anch’essa con pannello mesh, per un totale di 7 ventole; per quanto riguarda invece il raffreddamento a liquido, si possono installare radiatori fino a 420mm sul davanti e fino a 360mm nella parte superiore, mentre sul retro solo uno da 120mm.

Tra le altre caratteristiche troviamo molto spazio per la gestione dei cavi (da 33mm a 35mm) e ampie possibilità di configurazione anche per l’archiviazione, grazie a una gabbia per HDD completamente removibile che supporta due HDD da 3,5” o sei SSD da 2,5”.

Il nuovo Cooler Master MasterBox 600 debutterà sul mercato a fine maggio, con un prezzo di 127 euro IVA inclusa.