Raspberry Pi, il Computer Module 4 nel form factor di un Arduino?

Il Raspberry Pi Compute Module 4 ha introdotto un nuovo form factor, eliminando il precedente SO-DIMM a favore di un nuovo connettore con un numero di pin molto più denso. La scheda del Raspberry Pi Compute Module 4 è piuttosto grande, in quanto deve fornire tutte le funzionalità richieste dagli sviluppatori. L’utente Twitter @TimonSKU ha creato Piunora, che vede il Compute Module 4 montato su una scheda che ricorda il layout di un Arduino Uno R3.

This is a carrier board for the @Raspberry_Pi CM4.

It has USB-C for power, HDMI, USB-A and microSD.

All on a single copper layer without any vias or even solder mask.

The point being, this is not as scary as you might think it is. Don't be intimidated, you can do this too🙂 pic.twitter.com/Osx7g4bi1a

— Timon🛠 (@timonsku) November 11, 2020