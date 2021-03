Raspberry Pi Imager, ecco come accedere al menù segreto

L’utilizzo di un sistema operativo sul single board computer Raspberry Pi richiede la scrittura della sua immagine su una scheda microSD tramite programmi appositamente creati a questo scopo, come il popolare balenaEtcher. Circa un anno fa, è stata resa disponibile l’utility ufficiale Raspberry Pi Imager per offrire un modo semplice e rapido per scrivere un sistema operativo su una microSD e dare la possibilità, anche i meno esperti, di installare automaticamente OS dedicati alla emulazione di console del passato, rendere Raspberry Pi un vero e proprio riproduttore multimediale a tutto tondo ed altro ancora.

A quanto pare, con l’ultimo aggiornamento, che ha portato il software alla versione 1.6, è stato introdotto un menu nascosto che contiene ulteriori opzioni di configurazione. Per attivarlo, non dovrete far altro che utilizzare la combinazione CTRL + MAIUSC + X e comparirà una seconda finestra con varie scelte che permetteranno agli utenti più esperti di personalizzare il sistema operativo per soddisfare le proprie esigenze prima di scrivere il software su una scheda micro SD.

Infatti, sarà possibile cambiare:

Overscan : per rimuovere i bordi dalla schermata.

: per rimuovere i bordi dalla schermata. Hostname : per identificare il vostro Raspberry Pi su una rete.

: per identificare il vostro Raspberry Pi su una rete. SSH on boot : utile per progetti headless e remoti.

: utile per progetti headless e remoti. WiFi : per configurare il collegamento alla vostra rete WiFi senza modificare un file di configurazione.

: per configurare il collegamento alla vostra rete WiFi senza modificare un file di configurazione. Locale: per impostare lingua e posizione.

Le modifiche possono essere apportate ad una singola sessione oppure è possibile salvarle per ritrovarle già pronte ogni volta. Per gli utenti di Raspberry Pi queste funzionalità avanzate costituiscono una gradita aggiunta a un’applicazione già molto completa, dato che rende più semplice impostare diverse opzioni quando, ad esempio, si vogliono provare più sistemi operativi, senza la necessità di modificare ogni volta i file di configurazione relativi.