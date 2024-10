Raspberry Pi usato per creare una inquietante decorazione per Halloween

Un ingegnoso maker ha creato un inquietante occhio di Halloween utilizzando un Raspberry Pi Zero 2 W. Il dispositivo, realizzato da Poke08, è in grado di seguire le persone nella stanza e parlare attraverso un sistema di sintesi vocale.

L'occhio robotico si muove automaticamente grazie a due motori passo-passo e una telecamera posizionata nell'iride. Il sistema di riconoscimento facciale è gestito da un acceleratore USB Google Coral, che fornisce potenza di elaborazione AI aggiuntiva. Il software utilizza CodeProject.AI, un server di intelligenza artificiale open source, per l'identificazione delle persone.

L'occhio tiene lo sguardo fisso sui passanti in modo decisamente inquietante.

La struttura esterna è stata stampata in 3D con una Creality Ender 3 Pro. L'occhio è illuminato internamente da LED RGB che lo fanno brillare di rosso, con occasionali lampi verdi. Nel video dimostrativo condiviso dall'autore, il dispositivo pronuncia un inquietante "Buon Halloween!" quando identifica un volto.

Questo progetto dimostra le potenzialità creative offerte dal Raspberry Pi (che potete acquistare su Amazon ) nel campo della domotica e dell'interazione uomo-macchina. La combinazione di hardware economico e software open source permette di realizzare dispositivi interattivi sofisticati con un budget limitato.

Gli appassionati di elettronica e making possono trovare ispirazione in questo progetto per creare le proprie decorazioni hi-tech per Halloween o altre festività. L'occhio robotico di Poke08 rappresenta un ottimo esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata in modo creativo per realizzare effetti speciali e atmosfere coinvolgenti.

Il cuore del sistema è un Raspberry Pi Zero 2 W, affiancato da:

Motori passo-passo per il movimento

Modulo fotocamera

Acceleratore USB Google Coral per l'AI

LED RGB per l'illuminazione

Struttura stampata in 3D

Software CodeProject.AI per il riconoscimento facciale

Gli interessati possono trovare ulteriori dettagli tecnici e il codice sorgente nei thread condivisi dall'autore su Reddit e nel video dimostrativo pubblicato su YouTube.