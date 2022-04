Un nuovo progetto Raspberry dell’utente Airpocket ha trasformato una vecchia cinepresa Bell & Howell da 8mm realizzata negli anni ’50, in una videocamera in grado di girare dei video in digitale. Come è possibile vedere dal profilo, l’utente Airpocket è un appassionato di elettronica con alle spalle diversi progetti che includono Arduino e software open source, ultimo fra i quali proprio quello di cui vi parliamo in questo articolo.

Airpocket ha descritto in maniera dettagliata i passaggi del suo progetto nella pagina dedicata. L’utente ha fatto uso di un Raspberry Pi Zero 2 W, il modello più potente della serie Zero che si avvicina molto alle performance di Raspberry Pi 3B. La vecchia cinepresa Bell & Howell ha un otturatore che permette di essere regolato per girare da un minimo di 16 fps a un massimo di 64 fps, senza alcun elemento che possa essere controllato automaticamente.

La cinepresa digitale con Raspberry Pi Zero 2 W di Airpocket

L’utente ha quindi disassemblato la cinepresa estraendo la vecchia componentistica, per inserire la scheda Raspberry Pi Zero 2 W e un sensore OB5647 della fotocamera Arducam dietro l’obiettivo, alimentando tutto con una batteria ricaricabile tramite USB che può anche essere sostituita. Facendo uso di OpenCV, Airpocket ha anche lavorato al software per la registrazione video in modo da adattare il sensore ai tempi di apertura e chiusura dell’otturatore, nonché ottenere un output video pulito. Emulando la ripresa su pellicola, il software sviluppato produce un nuovo file video ogni 100 secondi, il che equivale esattamente alla lunghezza della pellicola originariamente utilizzata nella cinepresa Bell & Howell.

È possibile vedere i risultati del lavoro nei video postati nella pagina dedicata, uno dei quali mostra una breve ripresa di 5 secondi. Airpocket ha anche precisato che il progetto è ancora in lavorazione, con aggiornamenti che verranno postati in futuro non appena completi. Tutti i passaggi sono illustrati e visionabili nella pagina su Elchika.

Rimanendo in tema, un appassionato è riuscito a trovare un modo di utilizzare una scheda video esterna con Raspberry Pi 4. Potete approfondire la notizia nel nostro articolo.