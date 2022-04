Raspberry Pi, il popolare Single Board Computer, è stato pensato per offrire agli appassionati (e non solo) un dispositivo in grado di essere utilizzato sia come un computer desktop per i più giovani, magari per imparare i primi rudimenti della programmazione e del sistema operativo Linux, che per i progetti più disparati. Ovviamente, essendo basato su un SoC a bassa potenza, le prestazioni non sono ottimali per tutti i compiti, soprattutto per il gaming (se escludiamo l’emulazione di vecchi sistemi).

Tuttavia, alcuni maker vogliono sfruttare al massimo quello che può offrire il chipset Broadcom ARM BCM2711, che equipaggia Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi Compute Module 4, e hanno cercato un modo addirittura per usare una scheda video esterna allo scopo di massimizzare le performance in ambito grafico. Il noto appassionato Jeff Geerling è riuscito a fare qualche passo in avanti, ottenendo un segnale video attraverso i connettori DP, DVI, VGA e HDMI dalle schede AMD 5000/6000/7000 testate, ma, purtroppo, sono stati riscontrati diversi problemi.

Photo Credit: Jeef Geerling

Le GPU sono state collegate allo slot PCIe di una scheda carrier per Raspberry Pi Compute Mobile 4 e, sebbene in grado di visualizzare l’output, ci sono ancora vari bug con Xorg, ma diversi benchmark 3D e applicazioni che usano OpenGL vengono eseguiti correttamente. Allo stato attuale, le schede video funzionano più lentamente rispetto alla GPU integrata nel SoC, ma i driver sono ancora a uno stato primordiale e la velocità delle operazioni migliorerà sicuramente nel corso dei prossimi mesi.

Tuttavia, oltre al fatto che l’interfaccia PCIe 2 1x non permette di sfruttare al meglio le schede grafiche moderne, Geerling ha fatto notare che il chipset Broadcom non è stato pensato per sfruttare lo slot PCI per le GPU; quindi, molto probabilmente i passi in avanti potrebbero essere non molto significativi.

A ogni modo, nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo repository GitHub e al filmato sottostante.