Razer Gamer Week 2025: mouse, tastiere, cuffie e tanto altro in SCONTO!

La Razer Gamer Week 2025 è ufficialmente iniziata, portando un'ondata di offerte imperdibili per tutti gli appassionati di gaming che desiderano rinnovare o potenziare la propria postazione. Solo dal 28 aprile al 4 maggio, potrete approfittare di sconti esclusivi su mouse da gaming, tastiere meccaniche, cuffie wireless, controller professionali e molto altro, risparmiando sensibilmente rispetto ai prezzi originali.

Vedi le offerte su Razer Store

Offerte Razer Gamer Week 2025, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti spicca il nuovo Razer Viper V3 Pro, un mouse wireless ultraleggero da 54 grammi progettato per gli eSport, disponibile a partire da 179,99€. Se preferite una soluzione versatile per MMO, il Razer Naga V2 Pro vi conquisterà grazie ai suoi pannelli intercambiabili e alla precisione eccezionale, proposto a 199,99€. In omaggio, su alcuni prodotti selezionati come il Razer Basilisk V3 Pro e la Razer Huntsman V3 Pro, riceverete accessori esclusivi con l'acquisto.

Le sorprese non finiscono qui: potrete mettere le mani su tastiere di ultima generazione come la Razer BlackWidow V4 Pro e la Razer Huntsman V3 Pro, entrambe dotate di illuminazione Razer Chroma RGB, oppure su headset premium come le Razer BlackShark V2 HyperSpeed, in sconto del 23% a soli 114,99€. Per chi cerca un controller competitivo, la scelta ideale è il Razer Wolverine V3 Pro, perfetto per Xbox e PC.

Inoltre, aderendo gratuitamente al programma RazerStore Rewards, guadagnerete Razer Silver ad ogni acquisto su Razer.com, accumulando punti per riscattare premi esclusivi. Una proposta davvero vantaggiosa per chi vuole ottenere ancora di più dalle proprie spese. La Razer Gamer Week è un evento a tempo limitato: non perdete l'occasione di arricchire la vostra configurazione con le migliori periferiche Razer, approfittando di sconti esclusivi e regali aggiuntivi fino al 4 maggio.

