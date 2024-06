Mai vista una tastiera gaming così: approfitta del 37% di sconto

State cercando una tastiera che vi offra un'esperienza di digitazione unica? La Razer Tartarus V2 potrebbe essere la scelta ideale per voi. Non si tratta della classica tastiera da gaming, ma di un modello innovativo, dotato di un tastierino direzionale a 8 direzioni e di una rotella di scorrimento. E la vera sorpresa è il prezzo: oggi su Amazon potete acquistarla a 68,99€ anziché 109,99€.

Razer Tartarus V2, chi dovrebbe acquistarla?

La Razer Tartarus V2 è una periferica che va incontro alle esigenze dei giocatori più esigenti, che desiderano un controllo e una personalizzazione estrema del proprio arsenale virtuale. Con i suoi 32 tasti programmabili, è perfetta appunto per chi cerca una personalizzazione senza pari, in grado di supportare sia gli amanti dei videogiochi che qualsiasi professionista alla ricerca di efficienza e velocità di esecuzione attraverso macro e scorciatoie.

La tecnologia relativa ai tasti offre il perfetto equilibrio tra la morbidezza di una membrana e il clic tattile di un interruttore meccanico, garantendo risposte istantanee. Per chi trascorre ore davanti al PC, che sia per lavoro o per svago, la forma ergonomica e il poggiapolsi staccabile della Razer Tartarus V2 offrono un comfort che si adatta a diverse esigenze di gioco o di digitazione, prevenendo affaticamento e dolori.

Oltre alla comodità, l'esperienza visiva è personalizzabile grazie alla retroilluminazione Razer Chroma, che offre 16,8 milioni di opzioni di colore per rendere unico ogni dispositivo. Al prezzo di 68,99€, risulta una soluzione ottimale per chi non vuole compromettere performance e comfort, specie per lunghe sessioni di utilizzo.

Vedi offerta su Amazon