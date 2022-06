AMD, con la sua serie di schede grafiche Radeon RX 6000, basate sull’architettura RDNA 2, è tornata ad essere competitiva, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla sua rivale storica NVIDIA. Tuttavia, questo è valido solo se consideriamo le performance nel rendering “tradizionale”, mentre, se attiviamo anche gli effetti di Ray Tracing in tempo reale, la situazione non è delle migliori. Proprio per questo motivo, l’azienda di Sunnyvale ha pensato di potenziare in particolare quest’ambito con la sua futura serie Radeon RX 7000, basata sull’architettura RDNA 3.

Photo Credit: AMD

David Wang, SVP of Engineering presso Radeon Technologies Group, ha affermato, in occasione del Financial Analyst Day 2022 di AMD:

RDNA 3 è anche la nostra prima architettura di GPU da gioco che sfrutterà il processo a 5 nm e una tecnologia avanzata di packaging dei chip. Un’altra innovazione è rappresentata da unità di calcolo progettate con capacità di ray-tracing potenziate e da una pipeline grafica ottimizzata con velocità di clock ancora più elevate e una migliore efficienza energetica. Per portare effetti più fotorealistici nel campo dei giochi in tempo reale, stiamo sviluppando approcci ibridi che combinano le prestazioni della rasterizzazione con la fedeltà visiva del raytracing allo scopo di offrire le migliori esperienze immersive in tempo reale senza compromettere le prestazioni. Infine, per quanto riguarda le capacità multimediali di nuova generazione, supporteremo codec video avanzati come AV1 per offrire streaming video di alta qualità e ridurre latenze e bitrate. Miglioreremo anche le nostre capacità di visualizzazione con il nuovo standard DisplayPort 2.0 per supportare i prossimi display HDR con risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate.

Di seguito, troviate una tabella riassuntiva delle presunte caratteristiche tecniche delle future GPU RDNA 3, realizzata dai colleghi di Wccftech: