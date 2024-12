Microsoft 365 diventa Microsoft 365 Copilot, ma potrebbe creare confusione

Microsoft annuncia il cambio di nome per Microsoft 365 e il suo assistente AI per le aziende. L'azienda di Redmond prevede di rinominare l'app Microsoft 365 in "Microsoft 365 Copilot" e il servizio Microsoft Copilot per gli utenti Entra in "Microsoft 365 Copilot Chat". Le modifiche entreranno in vigore entro metà gennaio 2025.

Secondo Microsoft, questa decisione si è resa necessaria per semplificare l'attuale struttura dei nomi, ritenuta confusionaria. L'azienda punta ad allineare i suoi prodotti enterprise sotto il brand Copilot, l'assistente AI recentemente introdotto.

Oltre al cambio di nome, Microsoft modificherà anche l'URL di Microsoft 365 Copilot in M365Copilot.com e reindirizzerà le richieste da office.com e microsoft365.com a m365.cloud.microsoft. È prevista anche una nuova icona per l'app, che manterrà il logo Copilot ma con l'aggiunta dell'etichetta "M365".

Questi cambiamenti potrebbero creare qualche difficoltà agli utenti aziendali. L'app Microsoft 365 Copilot non si limiterà solo alle funzionalità di Copilot, ma continuerà a gestire l'intera suite Microsoft 365. Tuttavia, il nuovo nome potrebbe generare confusione sulla sua reale portata.

Inoltre, sui PC aziendali il nuovo tasto Copilot delle tastiere Windows 11 non aprirà l'app Copilot standard, bensì Microsoft 365 Copilot. Questa scelta potrebbe disorientare ulteriormente gli utenti abituati al funzionamento "consumer" di Copilot.

Alcuni osservatori si chiedono se questi cambiamenti siano davvero necessari, considerando che gli utenti enterprise possono già accedere a Copilot all'interno dell'app Microsoft 365. Rinominare Copilot in "Microsoft 365 Copilot Chat" potrebbe rendere il nome più lungo e difficile da ricordare, complicando inutilmente le cose.

Solo il tempo dirà se questa decisione si rivelerà efficace o se genererà critiche simili a quelle ricevute per l'introduzione del tasto Copilot. Microsoft sembra determinata a spingere il brand Copilot in ambito aziendale, ma dovrà gestire con attenzione la transizione per non confondere ulteriormente i propri clienti enterprise.