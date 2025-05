È arrivata la stampante UV di Anker! Sostienila su Kickstarter e risparmia

È finalmente arrivata su Kickstarter la stampante UV E1 di Anker, sviluppata dal brand eufyMake. Si tratta della prima stampante UV con texture 3D progettata per uso personale, un'innovazione che punta a rendere accessibile una tecnologia finora riservata all'industria. Anker apre così una nuova era nella stampa creativa, offrendo a maker, artigiani digitali e piccole imprese uno strumento avanzato, versatile e semplice da usare. Con il supporto alla campagna di crowdfunding, potete accedere a un prezzo early bird altamente competitivo, risparmiando fino a 800 dollari rispetto al futuro prezzo di mercato.

Vedi offerta su Kickstarter

EufyMake E1, chi dovrebbe acquistarla?

La E1 si distingue per un’ampia area di stampa (330 x 420 mm) e la capacità di creare rilievi fino a 5 mm di spessore, su superfici che vanno dalla tela al metallo. Non è tutto: grazie all’unità di rotazione opzionale, potete decorare oggetti cilindrici come bottiglie e tazze con risultati professionali. È la risposta ideale per chi desidera realizzare opere d’arte uniche, prodotti personalizzati o esplorare nuove frontiere del design. E i risultati, come dimostrano i campioni mostrati su Kickstarter, parlano da soli: colori vivaci, texture tridimensionali e una durabilità testata nel tempo.

Il General Manager di Eufy, Frank Zhu, ha sottolineato l’obiettivo di portare la stampa UV fuori dai contesti industriali, rendendola accessibile a chiunque voglia esprimersi in modo creativo. A supportare questa missione c'è un software intuitivo e ricco di funzionalità: compatibile con smartphone, Mac e Windows, offre oltre 20.000 modelli modificabili e funzioni AI per trasformare semplici immagini in creazioni 3D. Inoltre, il sistema JetClean integrato garantisce prestazioni costanti evitando l'intasamento degli ugelli, uno dei problemi più comuni in questa categoria di prodotti.

La campagna Kickstarter, attiva fino all'8 giugno 2025, vi offre la possibilità di sostenere un progetto ambizioso e di essere tra i primi ad accedere a questa innovazione. Con un deposito di soli 50 dollari potete bloccare il vostro ordine a un prezzo early bird, comprensivo di un kit base di inchiostri. Un investimento che, per quanto impegnativo, rappresenta un’opportunità unica per chi vuole trasformare idee in oggetti tangibili.

