55 grammi però sono pochissimi, non rischia di volare via dalla scrivania?
be quiet che fa mouse gaming, questa non me l'aspettavo
mah a quel prezzo ci sono alternative più collaudate sinceramente
il fatto del software web è geniale, basta con sti programmi che occupano spazio
