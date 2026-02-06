Avatar di Ospite Dev Admin #598 0
mah alla fine era prevedibile
Avatar di Ospite Net_Mage #677
Comunque 13 miliardi di dollari in R&D non sono esattamente bruscolini, il problema è che prima ne spendevano ancora di più e adesso devono dividerli su meno progetti. Vedremo se basterà
Avatar di mail9000
Optane ?
Ne sento parlare pochissimo. MA come tecnologia ha avuto successo ?
