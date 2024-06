Recensione Huawei Matebook 14 (2024)

Lo Huawei MateBook 14 2024 si presenta come una delle opzioni più interessanti nel mercato degli ultrabook, combinando un design elegante e raffinato con prestazioni di alto livello. Dotato di uno schermo OLED 2.8K touch ad alta risoluzione e un corpo in alluminio solido e resistente, questo laptop è pensato per offrire un'esperienza utente di qualità sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Le caratteristiche tecniche, come il processore Intel Core Ultra 7 155H e i 16 GB di RAM, garantiscono un funzionamento fluido e reattivo, anche se occasionali incertezze nelle prestazioni possono verificarsi.

Oltre alle specifiche hardware, lo Huawei MateBook 14 2024 vanta una gestione termica eccellente con ventole silenziose e un'autonomia della batteria che può coprire un'intera giornata lavorativa. Tuttavia, non mancano alcune limitazioni, come l'assenza del riconoscimento del volto e di un lettore di schede SD, che potrebbero far storcere il naso a qualche utente. Nonostante questi piccoli difetti, il prezzo competitivo, soprattutto nella versione con Core Ultra 5 attualmente in promozione a 999€, rende questo laptop una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e versatile senza spendere una fortuna.

Recensione breve

Lo Huawei MateBook 14 2024 si distingue per il suo design elegante in alluminio, con uno schermo OLED 2.8K touch ad alta risoluzione (2880x1920 pixel, 243 ppi). Il display offre colori vividi e un contrasto eccezionale, rendendolo ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Con un processore Intel Core Ultra 7 155H e 16 GB di RAM, il laptop offre prestazioni elevate, sebbene occasionali incertezze nelle applicazioni possano verificarsi.

La batteria da 70 Wh garantisce tra le 4 e 6 ore di autonomia continua, sufficienti per una giornata lavorativa. La gestione della temperatura è eccellente, con ventole silenziose che raramente entrano in funzione. La tastiera a isola è comoda e precisa, mentre il touchpad in vetro è fluido e reattivo, e permette di eseguire comodamente gesti a tre e quattro dita.

Il sistema audio è di buon livello, con altoparlanti rivolti verso il basso che offrono un suono chiaro, anche se i bassi potrebbero essere più profondi. La webcam 1080p produce immagini ben definite, rendendola ideale per le videochiamate, mentre i microfoni sensibili garantiscono una buona qualità audio.

Lo Huawei MateBook 14 2024 include funzioni software specifiche come Huawei PC Manager, che integra una ricerca AI e Super Hub per la condivisione di file. SuperDevice consente di creare un ecosistema con altri dispositivi Huawei, migliorando l'integrazione e la produttività. Tuttavia, mancano il riconoscimento del volto, un pennino integrato e un lettore di schede SD, che sarebbero stati utili per un dispositivo di questo tipo.

Guardando alla concorrenza, il MateBook 14 2024 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. La versione con Core Ultra 5, in promozione a 999€, è competitiva rispetto a modelli come il MacBook Air M2, il Lenovo ThinkPad X13 e gli Asus Vivobook, e riesce a offrire qualcosa in più come il display OLED touch ad alta risoluzione. In sintesi, lo Huawei MateBook 14 2024 è una scelta eccellente per chi cerca un ultrabook potente e versatile.

Design

Lo Huawei MateBook 14 2024 si presenta con un design elegante e sofisticato. Questo portatile da 14 pollici è dotato di uno chassis in alluminio, che gli conferisce un aspetto premium e una robustezza che si percepisce al tatto. Il design unibody richiama in parte il MacBook Pro, ma con una personalità propria che lo distingue. Le linee pulite e il profilo sottile rendono questo laptop non solo un piacere da guardare, ma anche estremamente portatile, ideale per chi è sempre in movimento.

Oltre alla scocca in alluminio, il MateBook 14 2024 presenta una porta USB-A sul lato destro, una porta USB-C, una USB-A, una HDMI e un jack per le cuffie sul lato sinistro. Il computer non si apre con una mano sola, un dettaglio che mi sarebbe piaciuto avere - anche se naturalmente non compromette minimamente la qualità generale.

Gli altoparlanti sono posizionati sotto, verso il basso, un dettaglio che potrebbe far pensare a una qualità audio non al massimo. Tuttavia l'audio risulta sorprendentemente buono, dimostrando che l'ingegneria del suono di Huawei ha fatto un ottimo lavoro. Sempre sotto, sono presenti i piedini e feritoie per la ventilazione, che contribuiscono a una gestione termica eccellente del dispositivo.

Appena si apre il computer, si nota che le cerniere sono molto stabili, permettendo di posizionare lo schermo in qualsiasi angolazione senza problemi di stabilità o traballamenti, un aspetto molto importante per l'utilizzo quotidiano. Restando sullo schermo, la cornice intorno è molto sottile, massimizzando lo spazio del display da 14 pollici.

Nella confezione manca un pennino per usare il touchscreen, e il computer non ha un eventuale alloggio per riporlo. Sembra che per Huawei questo schermo sia usare esclusivamente con le dita; forse è una buona cosa in effetti, ma se vi piace l’idea di avere un pennino non è il computer che fa per voi.

A proposito di mancanze, manca anche un lettore di schede microSD. Si tratta di un’interfaccia ormai rarissima in computer di questo tipo, qualcosa che troviamo solo in alcuni modelli professionali o di fascia più alta. Ma è un peccato perché obbliga a usare un accessorio esterno per trasferire le immagini della macchina fotografica.

Schermo

Lo Huawei MateBook 14 2024 è dotato di uno schermo OLED 2.8K, che offre una qualità visiva eccezionale grazie alla sua alta risoluzione. Questo display non solo garantisce immagini nitide e dettagliate, ma è anche un touchscreen, rendendo l'interazione con il dispositivo ancora più intuitiva e versatile. La tecnologia OLED assicura colori vividi e contrasti profondi, migliorando significativamente l'esperienza visiva, sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Schermo 2.8K significa una risoluzione di 2880x1920 pixel, con una densità pari a 243 ppi. Inoltre, la luminosità massima dichiarata è 450 nits e ha una copertura del 100% dello spettro sRGB, sempre come valore dichiarato. Nell'esperienza pratica è uno schermo eccellente per ogni cosa. L'alta risoluzione vuol dire che lo schermo è molto leggibile, il testo è molto definito, i colori sono vividi, brillanti, penetranti. Ovviamente è un nero da OLED, quindi perfetto da un punto di vista cromatico - il che implica anche un valore di contrasto superiore alla maggior parte dei computer portatili. È uno schermo fantastico sia per lavorare sia per guardarsi i contenuti multimediali.

Da aggiungere anche che la luminosità massima non è quasi mai necessaria, di solito si lavora bene stando tra il 50% e il 60% in ambienti chiusi, ma se dovesse servire si può spingere la luminosità verso l'alto e con 450 nits si riesce volendo anche a lavorare all'esterno. Diciamo che la finitura lucida, che comunque genera riflessi indesiderati, potrebbe dare qualche problema se c'è la luce più forte. Il fatto che sia un touchscreen non è particolarmente rilevante, tranne che per quei consumatori che usano davvero questa interfaccia su un laptop. Personalmente a me piace ed è una cosa che sfrutto di tanto in tanto, ma di certo non è di quelle cose di cui non si può fare a meno.

Prestazioni

Lo Huawei MateBook 14 2024 che abbiamo testato ha un processore Intel Core Ultra 7 155H con grafica Intel Arc, supportato da 16 GB di memoria RAM. Questo sistema può essere definito ad alte prestazioni, per un ultrabook. Chiaramente non si tratta di una workstation progettata per lavori estremamente pesanti, ma è perfettamente capace di gestire il lavoro in mobilità.

Per attività di ufficio come fogli di calcolo, gestione della posta elettronica e utilizzo di programmi da ufficio, il MateBook 14 2024 si dimostra altamente efficiente. La potenza del processore e la grafica integrata consentono anche di affrontare compiti più impegnativi come il montaggio video. Sebbene non sia un dispositivo specificamente progettato per il video editing professionale, può gestire montaggi video di livello medio, come quelli tipici dei content creator su YouTube, senza troppi problemi.

Se in teoria va tutto bene, nella pratica c’è il mai risolto problema delle prestazioni dei browser Chromium su Windows. Ogni tanto, in questo scenario, può capitare di notare qualche rallentamento, con il browser che smette di rispondere anche per 5-6 secondi (praticamente un’eternità). Una situazione assolutamente sgradevole, e non si può dire che la colpa sia di Huawei; ma meglio saperlo prima, se siete quel tipo di utente che fa tutto dentro al browser.

Un altro aspetto positivo è la gestione della temperatura. Il sistema di raffreddamento è estremamente efficiente, tanto che la ventola esiste, ma entra in funzione molto raramente. Quando lo fa, il rumore è minimo e non disturba. Questo rende il MateBook 14 2024 un dispositivo super silenzioso, quasi come se fosse privo di ventola.

In sintesi, il MateBook 14 2024 offre un equilibrio eccellente tra portabilità e prestazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un laptop versatile e potente per le esigenze quotidiane di lavoro e occasionalmente per compiti più impegnativi.

Software e Intelligenza Artificiale

Lo Huawei MateBook 14 2024 viene fornito con il software Huawei PC Manager, che, come molti altri programmi di gestione, è progettato per mantenere i driver aggiornati e il sistema in ordine. Tuttavia, integra anche alcune funzioni specifiche di intelligenza artificiale che meritano di essere menzionate.

Una delle funzioni AI più interessanti è la ricerca intelligente, che si aggiunge alla ricerca predefinita di Windows e promette di migliorare la capacità di trovare file all'interno del computer. Durante la mia prova, non ho notato risultati particolarmente diversi rispetto alla ricerca standard di Windows, ma è comunque interessante avere questa opzione aggiuntiva.

Un'altra funzione utile è il Super Hub, che facilita la condivisione di file. Aprendo una zona specifica dello schermo, è possibile trascinare e rilasciare file da trasferire su altri dispositivi Huawei compatibili. Questa funzione è simile a AirDrop di Apple, e similmente la sua utilità è limitata ai dispositivi Huawei compatibili.

Ciò che risulta più interessante sono le funzioni di intelligenza artificiale legate alla fotocamera. Huawei offre uno sfondo virtuale di qualità superiore rispetto a quelli disponibili sui software di videochiamata come Google Meet o Zoom. Inoltre, dispone di un effetto bellezza per ritoccare il volto, la centratura automatica dell'inquadratura e una funzione chiamata "contatto visivo". Quest'ultima cerca di regolare lo sguardo dell'utente in tempo reale per farlo sembrare che guardi direttamente in camera. Sebbene questa funzione sia simile a quella presente sugli iPad Pro e sui Mac di Apple, l'implementazione di Huawei non è perfetta: durante le chiamate Google Meet, l'immagine può risultare leggermente scattosa, il che può essere un po' fastidioso.

In aggiunta, Huawei ha integrato la funzione SuperDevice, che consente di trasformare il computer in un punto centrale di una rete di dispositivi Huawei. Questo significa che dispositivi come schermi, tablet e telefoni Huawei possono integrarsi tra loro, creando un ecosistema unificato che permette di lavorare senza soluzione di continuità. Questa funzione ha grandi potenzialità, ma per sfruttarla appieno è necessario possedere altri dispositivi Huawei. Se si utilizza solo il computer, la funzione risulta meno utile.

Webcam e Microfono

Lo Huawei MateBook 14 2024 è equipaggiato con una webcam 1080p che produce immagini molto ben definite, ricche di dettagli e precise, rendendola ideale per le videochiamate. La qualità video offerta è eccellente, contribuendo a una comunicazione visiva chiara e professionale.

La webcam non è abbinata ai sensori 3D necessari per abilitare il riconoscimento facciale, che non è presente su questo computer. Non è una cosa indispensabile ovviamente, e dopotutto l’accesso biometrico è possibile con l’impronta digitale. Ma se vi piace sbloccare il computer con la faccia, questo modello non offre tale possibilità.

I microfoni di sistema sono altrettanto impressionanti, con un'ottima sensibilità e precisione. Questo consente di effettuare videochiamate in viva voce con una qualità audio elevata, permettendo sia di sentire bene gli interlocutori sia di essere sentiti chiaramente. In sintesi, il MateBook 14 2024 supera ampiamente la prova della videochiamata, dimostrandosi un ottimo strumento per le comunicazioni online.

Tastiera, Touchpad e Audio

Tastiera: Lo Huawei MateBook 14 2024 è dotato di una tastiera a isola di ottimo livello. I tasti offrono una bella corsa e una risposta precisa, risultando morbidi al tatto ma con il giusto feedback. Scrivere su questa tastiera è un'esperienza molto piacevole e si può digitare rapidamente senza commettere errori. È una tastiera progettata per un utilizzo intensivo e quotidiano.

Purtroppo ha anche un brutto: l’illuminazione dei tasti si ostina a spegnersi e non c’è modo di averli sempre accesi, né di regolare il timeout di spegnimento. Il risultato è che troppo spesso i tasti sono spenti quando dovrebbero essere accesi, e bisogna usare il tasto apposito per riaccenderli; in teoria c’è un sensore di luce ambientale che permette una regolazione automatica, ma in pratica manca il controllo manuale e ogni tanto dà fastidio.

Touchpad: Il touchpad in vetro è altrettanto ben progettato. La superficie è scorrevole e il dito scivola senza sforzo, rendendo l'uso del touchpad estremamente fluido. È sufficientemente grande da permettere l'uso di gesti a tre o quattro dita, supportando perfettamente le funzioni avanzate di Windows. Il touchpad è reattivo e preciso, offrendo un'esperienza d'uso eccellente.

Audio: Il sistema audio del MateBook 14 2024 è di ottimo livello. Come menzionato in precedenza, i microfoni di sistema sono sensibili e precisi, ideali per le videochiamate. Per quanto riguarda l'ascolto, gli altoparlanti offrono un suono abbastanza buono per guardare film o video su YouTube. Sebbene i bassi non siano particolarmente profondi, il suono risulta comunque chiaro e piacevole. È perfettamente adatto per avere un po' di musica di sottofondo mentre si lavora o per godersi un film in hotel o a casa. Tra gli audio dei computer portatili, quello del MateBook 14 2024 si posiziona sicuramente a un buon livello.

Prezzo

La versione del Huawei MateBook 14 2024 con processore Core Ultra 5 costa 1.099€, attualmente in promozione a 999€. Tuttavia, la versione con Core Ultra 7, quella che abbiamo provato, non è disponibile sul sito Huawei e non è chiaro se sarà disponibile in futuro.

Parlando quindi della versione da 999€, si può affermare che a questo prezzo il MateBook 14 2024 rappresenta un buon affare. Da notare, come sempre, che consideriamo il prezzo di listino mentre il prezzo reale che trovate online potrebbe essere minore, anche sensibilmente.

Offre un design elegante con una scocca in alluminio solida e resistente, piacevole da vedere e da usare, e perfetto per essere mostrato in una sala riunioni. La tastiera e il touchpad di alta qualità rendono l'uso del dispositivo molto piacevole, mentre lo schermo OLED 2.8K di altissimo livello non solo è piacevole da usare, ma migliora anche l'esperienza visiva riducendo l'affaticamento degli occhi e offrendo testi molto definiti.

Inoltre, il MateBook 14 2024 è dotato di un sensore di impronte digitali per l'accensione, un'altra caratteristica utile. Le prestazioni generali sono buone, anche se la versione con il Core Ultra 5, che non abbiamo testato, avrà prestazioni inferiori rispetto al modello con Core Ultra 7. Tuttavia, per un prezzo di circa 1.000€, le prestazioni offerte sono adeguate e il dispositivo risulta molto versatile per le esigenze quotidiane di lavoro.

In sintesi, Lo Huawei MateBook 14 2024 con Core Ultra 5 a 999€ è un buon investimento, offrendo un design di qualità, buone prestazioni e funzionalità avanzate, tutto ad un prezzo competitivo per il mercato degli ultrabook.

Concorrenza

Guardando alla concorrenza, ci sono diversi modelli che possono essere presi in considerazione. Tra questi, possiamo scegliere tre esempi rappresentativi.

MacBook Air con chip M2: Il MacBook Air M2 parte da 1249€, quindi ha un prezzo superiore rispetto al Huawei MateBook 14 2024; sicuramente però il prezzo reale è intorno ai mille euro, il che rende il prodotto Apple una possibile alternativa. Tuttavia, non rappresenta una vera concorrenza diretta, poiché chi sceglie un MacBook solitamente lo fa per il desiderio di avere un prodotto Apple e non perché cerca il miglior rapporto qualità-prezzo. Se però state considerando il MacBook Air M2 ma siete aperti all'idea di un laptop Windows con caratteristiche simili o anche superiori sotto certi aspetti, e ad un prezzo inferiore, allora lo Huawei MateBook 14 2024 diventa un'opzione interessante.

Lenovo ThinkPad X13: Questo modello costa circa 1300€ e non dispone di uno schermo OLED. Il ThinkPad X13 è noto per la sua affidabilità e robustezza, ma il MateBook 14 2024 offre un miglior rapporto qualità-prezzo, soprattutto considerando la qualità del suo display OLED.

Asus Vivobook: Gli Asus Vivobook, in particolare quelli con schermo OLED, rappresentano un'altra concorrenza diretta. Tuttavia, i modelli Vivobook con caratteristiche simili tendono ad avere un prezzo superiore rispetto al MateBook 14 2024. Questo rende lo Huawei un'opzione più conveniente per chi cerca un display OLED ad alta risoluzione senza spendere troppo.