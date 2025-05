Gran parte del mondo è sorretto da prodotti Microsoft vecchi e abbandonati

Nella sala d'attesa di un ospedale di New York, tra macchinari all'avanguardia e tecnologie medicali di ultima generazione, il display dell'ascensore mostra un messaggio d'errore di Windows XP, un sistema operativo rilasciato quasi un quarto di secolo fa. Questa discrepanza tecnologica non è un caso isolato, ma rappresenta un fenomeno diffuso in cui i sistemi Microsoft, nonostante la loro obsolescenza, continuano a governare innumerevoli aspetti della nostra vita quotidiana. Mentre Microsoft festeggia il suo cinquantesimo anniversario puntando miliardi sull'intelligenza artificiale, centinaia di migliaia di computer con sistemi obsoleti continuano a funzionare in tutto il mondo, creando quello che potrebbe essere il vero lascito duraturo dell'azienda di Redmond.

Bancomat, sistemi ferroviari, apparecchiature mediche e macchinari industriali: il mondo è pieno di computer Windows datati che svolgono funzioni cruciali ben oltre la loro prevista vita utile. Per alcune persone, l'interazione con questi sistemi è una necessità frustrante, per altre una scelta deliberata legata a esigenze specifiche. Indipendentemente dalle ragioni, questi sistemi operativi obsoleti sono diventati una caratteristica imprescindibile dell'infrastruttura tecnologica globale.

"In un certo senso, Windows è l'infrastruttura definitiva. È il motivo per cui Bill Gates è così ricco," spiega Lee Vinsel, professore associato alla Virginia Tech che studia la manutenzione e la riparazione delle tecnologie obsolete. "I loro sistemi sono integrati in tutto ciò che ci circonda, e il fatto che abbiamo tutti questi esempi antichi ancora funzionanti è la storia del successo complessivo dell'azienda. Questo è ciò che rende Microsoft così straordinaria. Per molto tempo, Windows è stato semplicemente il modo in cui si facevano le cose."

Microsoft Windows XP

Anche se utilizzate esclusivamente dispositivi Apple, è probabile che interagiate regolarmente con sistemi Windows. Quando prelevate contanti, per esempio, le probabilità sono alte che stiate utilizzando un computer geriatrico per gli standard tecnologici. "Molti bancomat funzionano ancora con sistemi Windows obsoleti, inclusi Windows XP e persino Windows NT," rilasciato nel 1993, afferma Elvis Montiero, tecnico di bancomat con sede a Newark, New Jersey.

La sfida nell'aggiornare questi dispositivi risiede nei costi elevati associati alla compatibilità hardware, alla conformità normativa e alla necessità di riscrivere software proprietari specifici per i bancomat. Microsoft ha terminato il supporto ufficiale per Windows XP nel 2014, ma Montiero sottolinea che molti sportelli automatici continuano a utilizzare questi sistemi primordiali grazie alla loro affidabilità, stabilità e integrazione con l'infrastruttura bancaria.

I sistemi che rispettano gli standard di sicurezza e dimostrano stabilità vengono generalmente mantenuti in funzione.

Le applicazioni sorprendenti di vecchi prodotti Microsoft nascoste nella vita quotidiana sono numerose. Nel 2024, Windows è stato al centro di una controversia in Germania quando Deutsche Bahn, il servizio ferroviario nazionale, ha pubblicato un annuncio di lavoro per un amministratore di sistemi IT che doveva mantenere il sistema di visualizzazione della cabina di guida su treni ad alta velocità e regionali. Il problema? Tra i requisiti figurava l'esperienza con Windows 3.11 e MS-DOS, sistemi rilasciati rispettivamente 32 e 44 anni fa.

Un portavoce di Deutsche Bahn ha confermato che questo è normale: "I nostri treni hanno una lunga vita utile e sono in funzione per 30 anni o più." L'azienda modernizza regolarmente i convogli, ma i sistemi che soddisfano gli standard di sicurezza e dimostrano stabilità vengono generalmente mantenuti in funzione. "Windows 3.11 viene utilizzato esclusivamente in un piccolo numero di treni e solo per i display operativi."

In una sala luminosa a San Diego, California, si trovano due delle stampanti più grandi che si possano immaginare, ciascuna collegata a server che eseguono Windows 2000. "Le chiamiamo ancore per barche," dice John Watts, che si occupa di stampa di alta qualità per fotografi d'arte. Le stampanti sono LightJets, macchine giganti che utilizzano la luce anziché l'inchiostro per stampare su carta fotografica di grande formato, producendo immagini di qualità impareggiabile.

Fuori produzione da tempo, le poche LightJets rimaste dipendono dai sistemi operativi Windows disponibili quando queste stampanti venivano vendute. "Non sopporto le macchine Windows," confessa Watts, "ma sono bloccato con loro." Quando ha valutato l'aggiornamento di uno dei computer a Windows Vista, il costo stimato per le nuove licenze software si aggirava tra i 50.000 e i 60.000 dollari, un investimento impossibile da giustificare.

È un dilemma comune con hardware specializzato. Scott Carlson, un falegname di Los Angeles, utilizza macchine CNC che tagliano o modellano il legno e altri materiali basandosi su istruzioni computerizzate. "La nostra macchina principale funziona con Windows XP perché è più vecchia. Quella cosa è un carro armato," dice Carlson, ma lo stesso non si può dire del sistema operativo. "Abbiamo dovuto mandare indietro il computer per farlo ricostruire completamente alcuni anni fa perché XP produceva sempre più errori."

Per chi utilizza queste tecnologie obsolete, la vita può diventare tediosa. Per quattro anni, lo psichiatra Eric Zabriskie iniziava la sua giornata al Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti (VA) aspettando che un computer si avviasse. "Dovevo arrivare in clinica presto perché a volte ci volevano 15 minuti solo per accedere al computer," racconta. "Una volta entrato, cercavo di non disconnettermi mai. Mi aggrappavo con tutte le forze. Era esasperantemente lento."

Fin dall'inizio, una delle strategie commerciali chiave che ha distinto Apple è stato il fatto che generalmente dovevi acquistare computer Mac se volevi utilizzare software Mac. "Apple è anche molto aggressiva nel rendere obsoleti i vecchi prodotti," spiega M Scott Ford, sviluppatore di software specializzato nell'aggiornamento di sistemi legacy. "Microsoft invece ha adottato l'approccio di permettere alle organizzazioni di sfruttare l'hardware già in loro possesso, concentrandosi sulla vendita di licenze software. Tendono anche ad avere una finestra molto lunga per il supporto di quel software."

È parte del motivo per cui queste vecchie macchine Windows resistono così a lungo. "Microsoft è semplicemente qualcosa con cui rimani bloccato," conclude Ford. Mentre l'azienda guarda al futuro con l'intelligenza artificiale, il suo passato continua a vivere in migliaia di dispositivi in tutto il mondo, creando una presenza tecnologica persistente che trascende le generazioni di informatica che si sono susseguite.