CORSAIR alza l'asticella con i nuovi case: ce n'è per tutti i gusti

CORSAIR ha svelato al COMPUTEX una collezione di case e sistemi che promettono di soddisfare tanto gli appassionati alle prime armi quanto i makers più esigenti. La nuova gamma si distingue non solo per l'estetica accattivante, ma soprattutto per soluzioni ingegneristiche capaci di massimizzare il raffreddamento e l'espandibilità, due fattori cruciali nell'era dei componenti ad alte prestazioni e dell'intelligenza artificiale.

CORSAIR: la nuova serie di case

FRAME 5000D

Il FRAME 5000D rappresenta l'evoluzione di un design già premiato, portando la filosofia modulare di CORSAIR a un nuovo livello di personalizzazione. Questo chassis espande significativamente le possibilità del suo predecessore, offrendo uno spazio interno ottimizzato per accogliere schede grafiche di ultima generazione e configurazioni di raffreddamento complesse. La compatibilità con schede madri a connessione posteriore e l'integrazione con il Sistema modulare FRAME consentono configurazioni che fino a poco tempo fa erano impensabili per gli assemblatori domestici.

Il flusso d'aria abbondante si combina con una struttura che permette infinite possibilità di personalizzazione, rendendo ogni build unica e distintiva. Gli appassionati possono così esprimere la propria creatività senza sacrificare l'efficienza termica, un equilibrio difficile da raggiungere nei case tradizionali. La struttura interna ripensata elimina i vincoli che limitavano le build più ambiziose, dando nuove possibilità agli utenti più esigenti.

FRAME 4500X

Parallelamente, il FRAME 4500X introduce un approccio estetico rivoluzionario con il suo pannello in vetro curvo monopezzo che abbraccia sia il frontale che il lato del case. Le ventole RGB a rotazione inversa incluse nella dotazione non solo raffreddano efficacemente l'interno, ma creano anche un impatto visivo straordinario, illuminando i componenti e valorizzando l'estetica complessiva.

La capacità di alloggiare fino a dieci ventole da 120 mm e due radiatori da 360 mm testimonia l'attenzione di CORSAIR per il bilanciamento tra prestazioni e design. Gli utenti possono sostituire il tray della scheda madre, modificare la staffa di montaggio delle ventole laterali o persino rimuovere la copertura dell'alimentatore per metterlo in evidenza – tutte opzioni che consentono una personalizzazione estrema senza compromettere l'efficienza del raffreddamento.

AIR 5400

Con l'AIR 5400, CORSAIR introduce un concetto innovativo di gestione termica attraverso un design a tripla camera con presa d'aria canalizzata. Questa architettura radicalmente diversa offre un raffreddamento diretto e mirato della GPU. La particolarità più rilevante dell'AIR 5400 è la camera dedicata per il radiatore da 360 mm, che isola il calore generato dalla CPU dalla camera principale. Questa separazione termica rappresenta un approccio innovativo alla gestione delle temperature, ottimizzando il raffreddamento di tutti i componenti: i condotti sui gruppi di ventole superiori e inferiori dirigono, infatti, strategicamente il flusso d'aria verso i componenti più caldi, mantenendo al contempo un profilo acustico contenuto.

CORSAIR ONE a300 Metal Dark

Infine, per chi cerca potenza in formato compatto, il CORSAIR ONE a300 Metal Dark rappresenta la quintessenza del PC gaming ad alte prestazioni in dimensioni ridotte. Progettato specificamente per le nuovissime schede grafiche NVIDIA RTX 50 Series (che potete trovare su Amazon), questo sistema integra doppi radiatori da 240 mm e soluzioni di raffreddamento a liquido per mantenere temperature ottimali anche sotto carico intenso. Il telaio in alluminio, oltre a conferire un aspetto premium al sistema, contribuisce alla dissipazione passiva del calore.

La combinazione di CPU AMD Ryzen 9000X3D Series e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 rende il CORSAIR ONE a300 Metal Dark una soluzione ideale non solo per i gamer, ma anche per creatori di contenuti e professionisti che necessitano di potenza di calcolo in un formato sorprendentemente compatto. L'attenzione al profilo acustico, con una soglia di rumore costantemente bassa, completa un pacchetto.