Regalati sicurezza a Natale: cloud protetto, sconto 80% e chance di vincere 10TB

Quest’anno, sotto l’albero, potete mettere la sicurezza dei vostri dati grazie alle offerte natalizie di Internxt, uno dei migliori servizi di cloud storage sul mercato. Internxt è noto per il suo impegno nella protezione della privacy e per l’utilizzo di tecnologie avanzate di crittografia, che garantiscono che i vostri file rimangano sempre al sicuro. In occasione delle festività, l’azienda propone un’imperdibile opportunità: oltre a sconti straordinari e fissi dell'80%, avrete la chance di vincere fino a 10TB di spazio di archiviazione gratuito, un regalo che farà felici sia i privati che i professionisti.

Offerte natalizie Internxt, perché approfittarne?

Gli sconti di Natale sono decisamente allettanti: Internxt riduce dell'80% il costo di tutti i suoi piani, sia quelli con abbonamento annuale sia quelli a pagamento una tantum. Questo significa che, ad esempio, il piano da 10TB, solitamente venduto a 299,99€ all’anno, può essere vostro per soli 60€ all’anno. È un’occasione ideale per chi vuole archiviare grandi quantità di file, dalle foto di famiglia ai progetti lavorativi, senza preoccuparsi di limitazioni di spazio o di costi eccessivi.

Internxt offre una grande flessibilità anche nella scelta del piano più adatto alle vostre esigenze. Potete partire con 200GB, una soluzione perfetta per l’uso personale, e arrivare fino ai 10TB, pensati per chi ha necessità professionali o vuole organizzare un archivio digitale completo. Con questa gamma di opzioni, il servizio si adatta sia alle esigenze di chi cerca un’alternativa per conservare i ricordi più preziosi, sia di chi ha bisogno di un sistema affidabile per il lavoro quotidiano.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di un Natale più sicuro e tecnologico. Con Internxt potete proteggere i vostri dati in modo semplice e conveniente, grazie agli sconti imperdibili e alla possibilità di vincere spazio extra gratuito. Se desiderate puntare su un cloud innovativo e rispettoso della privacy, ora è il momento perfetto per fare il grande passo.

