Rimani al sicuro con un piano TunnelBear VPN illimitato e scontato del 67%

Oggi TunnelBear VPN presenta due offerte vantaggiose: una per l'abbonamento annuale e l'altra per il piano biennale. Sebbene la homepage del provider pubblicizzi uno sconto del 58%, al momento del pagamento, si scopre che lo sconto sull'abbonamento annuale può arrivare fino al 67%. Questo è piuttosto inusuale, dato che solitamente le promozioni migliori per le VPN sono riservate ai piani a lungo termine. In termini di costi, l'abbonamento annuale ammonta a soli 3,33$ al mese rispetto ai 4,17$ mensili del piano biennale.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear è ideale per chi cerca una VPN facile da usare, con un forte focus su privacy e sicurezza. Con le offerte attuali, l'abbonamento annuale risulta il più conveniente, offrendo uno sconto maggiore rispetto al piano biennale. Pertanto, chi desidera una soluzione economica senza impegnarsi per due anni troverà l'abbonamento annuale più vantaggioso.

Tuttavia, se la priorità è avere una sicurezza nel lungo periodo, il piano biennale rappresenta una scelta valida. La decisione finale dipende dalle esigenze e dalle preferenze dell'utente. Tra i vantaggi di TunnelBear, va sottolineata la politica di non registrazione dei log, fondamentale per mantenere l'anonimato online.

Inoltre, TunnelBear offre server in 47 paesi, permettendo agli utenti di superare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti da diverse regioni del mondo. Un altro notevole vantaggio è la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un singolo account, ideale per famiglie o piccoli gruppi di lavoro che necessitano di proteggere più dispositivi contemporaneamente.

