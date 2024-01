Addio problemi a mani e polsi con questo mouse verticale! -23%

Se, come noi, passate molte ore al PC, che sia per lavoro o per diletto, allora saprete che un mouse, specie se non di qualità, può comportare diversi problemi nel medio e nel lungo termine, affaticando le articolazioni di mani, polsi e avambracci, che possono poi scaturire in situazioni decisamente gravi, o sfociare nella ben nota "Sindrome del tunnel carpale". Ecco perché, a nostro giudizio, dovreste sempre affidarvi ad un buon mouse verticale, e se l'idea vi stuzzica, allora dovreste approfittare subito di questa offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 23%, vi permetterà di acquistare a soli 62,90€, l'ottimo mouse verticale Logitech Lift, originariamente venduto al prezzo di oltre 80 euro!

Logitech Lift, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per chi trascorre molte ore al PC, Logitech Lift è un mouse verticale pratico, comodo e di qualità che, se usato per bene, potrà aiutarvi nell'evitare alcuni di quelli che sono i problemi tipici causati dallo sforzo articolare di mani, dita, polsi e avambracci, a cui si incorre, spesso in modo inconsapevole, utilizzando i mouse tradizionali.

In tal senso, Logitech Lift rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un mouse comodo per un uso quotidiano prolungato, soprattutto per evitare problemi come la "Sindrome del Tunnel Carpale", e per questo è progettato con una forma che rende il posizionamento della mano più naturale, grazie alla sua curvatura di 57 gradi, che riducendo l'affaticamento di mano e polso, garantendo un'esperienza senza sintomi di stanchezza.

Inoltre, se si esclude il suo ottimo sensore di puntamento a laser, capace di resituire un feedback veloce ed un controllo preciso a schermo, questo mouse dispone persino di una serie pulsanti personalizzabili, facilmente raggiungibili, oltre che di una rotella, sviluppata da Logitech, e chiamata "SmartWheel", che garantisce uno scorrimento fluido, preciso e senza sbavature.

Progettato per garantire un comfort ottimale, ma con una presa solida, che non impedisca di lavorare al PC velocemente e senza intoppi, Logitech Lift è, in sintesi, un prodotto davvero consigliatissimo e, per questo, ve ne suggeriamo caldamente l'acquisto, specie quando venduto, come oggi, ad un prezzo scontato e conveniente..

