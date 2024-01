DeepCool porta al CES un nuovo case Mini-ITX con display (e non solo)

Oltre a un’interessante gamma di nuovi dissipatori, al CES 2024 DeepCool ha presentato anche due linee di nuovi case, CH160 Digital e CH360.

Iniziamo dal CH160 Digital un case dal form factor compatto (SFF) che si sviluppa in verticale ed è caratterizzato da un display nella base che fornisce informazioni sulla temperatura, velocità di clock o altri dati reperibili dai sensori di monitoraggio.

Tra le altre caratteristiche troviamo pannello mesh su 3 lati che permettono di installare radiatori, sono supportate schede video 3 slot lunghe fino a 305 mm, alimentatori ATX o SFX-L fino a 140mm e, ovviamente, schede madri eesclusivamente in formato mini-ITX. Se non avete bisogno del display, DeepCool ha presentato anche un CH160 “liscio”, senza schermo, che quasi certamente avrà un prezzo inferiore e potrà essere posizionato in orizzontale.

Se siete alla ricerca di un case più ampio, ma non eccessivamente grande, la gamma CH360 potrebbe essere quella che fa per voi. Supporta schede madri Micro-ATX ed è essenzialmente una versione più compatta del CH560, progettato per schede madri ATX standard. Anche qui troviamo un frontale in mesh con spazio per due ventole da 140 mm, mentre il pannello laterale presenta un connubio di mesh e vetro temperato, per bilanciare raffreddamento e visuale sui componenti interni. Il mesh è posizionato in corrispondenza della scheda grafica, in modo da permettere al raffreddamento della GPU di prendere aria fresca dall’esterno del case.

Anche qui troviamo due versioni, una classica e una Digital, che integra un piccolo schermo all’interno del mesh del pannello laterale dove mostrare le stesse informazioni descritte in precedenza.

Non conosciamo ancora disponibilità e prezzi per il nostro mercato delle famiglie DeepCool CH160 e CH360, ma siamo curiosi di provarli quando arriveranno, specialmente il modello mini-ITX che, se debutterà al giusto prezzo, potrà posizionarsi bene in un mercato sempre più agguerrito e rivelarsi parecchio interessante.